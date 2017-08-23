FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 832

file87 :
10 artı
Ne harcadığın sayılmaz. ve 30'a değil de 130'a satın alsaydım? acı?
 
Vadens :

Yahudi'nin geceleri uyuması gerekiyor, ancak 04-30MSK'daki Audi haçı nedeniyle hareket edebiliyor. Kinguryatia'nın para politikası hakkında hiçbir şey anlamıyorum (ve anlamak da istemiyorum), ancak Avustralya zayıflarsa memnun olurum, fanı çabucak kapatırım, ancak bu para biriminin güçlendirilmesi değil bir sorun, daha fazla sipariş ekleyeceğim.

Tabi ki Audi'den bahsediyordum.
 
new-rena :
Ne harcadığın sayılmaz. 130'a alsam ne olur? sokmak?
yani açık, bu özel andan bahsediyorum.)))
 
file87 :
yani açık, bu özel andan bahsediyorum.)))
130 aldı - pasif. 100'ü bir şeye harcandı, 30'u elmada kaldı - bir varlık. Aktif-pasif bilançosunun tarafları birbirini tutmaz.
 
Anlamsız konuşma. Audi ile başladık, devam edin, kim ne kadar aldı, sattı ve en önemlisi kimden ve kime.
 
file87 :
yani açık, bu özel andan bahsediyorum.)))

150=100+50 aldı, burada 50=20+30 ve 100=80+20

150=80+20+20+30(uygulama)=100-20+20+20+30(uygulama)=(100-20)+40+30(uygulama)=120(borç)+30uygulama=...

...=80(1'e borç)+(40+30(uygulama))(2'ye borç)

1. borçlu 80, 2. 40 + 30, çünkü ondan 20+50 aldı // fizik nasıl söylenir - bu ikinci soru.

 
stranger :
Anlamsız konuşma. Audi ile başladık, devam edin, kim ne kadar aldı, sattı ve en önemlisi kimden ve kime.

hangi audi? A8 harika olacak. (bu arada satılık)

 
shark8 :
130 aldı - pasif. 100'ü bir şeye harcandı, 30'u elmada kaldı - bir varlık. Aktif-pasif bilançosunun tarafları birbirini tutmaz.
Daha havalı olanlar var. Baltalı bir adam eve yürüyor. Para yok - ödünç almaya karar verdim. Tefeciye gittim, iade şartıyla 100 + 100 ve rehin olarak bir balta veriyor. Adam yüz tane almayı kabul ediyor. ve tefeci der ki - adamım, faizi hemen ödersiniz ve daha az iade etmek zorunda kalırsınız. Adam anladı ve sanki borcun bir kısmını daha az kapatmak zorunda kalacakmışım gibi sevinçle yüz metrekareyi verdim. Sokağa çıktı ve çıldırdı - balta yok, para yok ve hala yüz borcu var.
 
Ishim :

hangi audi? İşte A 8 genel olarak muhteşem olacak. (bu arada satılık)

0.8? ))) //gece herkesi rafa kaldıracak.. al-sat...
 
new-rena :
0.8? ))) // gece herkesi rafa kaldıracak..
Ve sen de? )))
