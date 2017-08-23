FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 832
10 artı
Yahudi'nin geceleri uyuması gerekiyor, ancak 04-30MSK'daki Audi haçı nedeniyle hareket edebiliyor. Kinguryatia'nın para politikası hakkında hiçbir şey anlamıyorum (ve anlamak da istemiyorum), ancak Avustralya zayıflarsa memnun olurum, fanı çabucak kapatırım, ancak bu para biriminin güçlendirilmesi değil bir sorun, daha fazla sipariş ekleyeceğim.
Ne harcadığın sayılmaz. 130'a alsam ne olur? sokmak?
yani açık, bu özel andan bahsediyorum.)))
150=100+50 aldı, burada 50=20+30 ve 100=80+20
150=80+20+20+30(uygulama)=100-20+20+20+30(uygulama)=(100-20)+40+30(uygulama)=120(borç)+30uygulama=...
...=80(1'e borç)+(40+30(uygulama))(2'ye borç)
1. borçlu 80, 2. 40 + 30, çünkü ondan 20+50 aldı // fizik nasıl söylenir - bu ikinci soru.
Anlamsız konuşma. Audi ile başladık, devam edin, kim ne kadar aldı, sattı ve en önemlisi kimden ve kime.
hangi audi? A8 harika olacak. (bu arada satılık)
130 aldı - pasif. 100'ü bir şeye harcandı, 30'u elmada kaldı - bir varlık. Aktif-pasif bilançosunun tarafları birbirini tutmaz.
hangi audi? İşte A 8 genel olarak muhteşem olacak. (bu arada satılık)
0.8? ))) // gece herkesi rafa kaldıracak..