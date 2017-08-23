FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 823

Lesorub :

beni üzme TR 3300...

harrier 3420 - 30 puan kapatılmalıdır. ))))))
 
Ishim :
tatlı özgürlük)))

Çıldırdım)))))))) bugünün ilk deneme şakası! saygı!!!!!!!!!!

yarım saat yürüyüş yap

 
Ishim :
gerekli ..., pound başına TR5462
 
Lesorub :
Pound artmayacak, düşecek. (ahh belki m5'te, şimdi 200 ila 500 pip arasında test ediyorum Ve küçük m1 izlemiyorum)
 
Ishim :
5558, çubuk satın alana kadar...

 
Lesorub :

sizi rahatsız etmemek için nasıl söylenir ..... (filtreler ekleyin, bahçede 21. yüzyıl!)
 
Ishim :
Adam dedi ki... elleriyle test ediyor.
Canım sıkıldı... Gidip başka manastırlarda dolaşacağım...
 
Vizard_ :
Sıkıldım... Gidip başka manastırlarda dolaşacağım. ..
yani - koğuşlara)))))) (nerede acele etmeliyim - 1-1.5 hafta şimdi TP'yi bekle ya da günde 500 pip gördün mü tek yönlü)
 
ağızlarına süzgeç takmaları lazım neden ne yazmamışlar...

eski Herod nerede? sıkıcı...
 
Ishim :
katma:

