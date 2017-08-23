FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 927
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Paleontologlar Alaska'da "kışlayan" ördek gagalı bir dinozorun kalıntılarını buldular.
atalarınız bu, ornitorenkler))))) tebrikler!
temiz bir şekilde sel
tamam, utanma.
1.1144 doğru bir şekilde tahmin edildi.
(Euro'nuz satın alındı mı?)
Teşekkür ederim!
Roman, doğum günün kutlu olsun!
Mutluluk, sağlık ve tüm yaşam nimetleri !!!
Roman, tebriklere katılıyorum!
Bize tahminler vermeye devam edin.
Teşekkür ederim!
Evet, işe yaramaz.
daha ne olduğunu merak ediyorum:
handikap girişi veya bobble handikapından çekilme)))
Teşekkür ederim!
daha ilginç:
handikap girişi veya bobble handikapından çekilme)))
Teşekkür ederim!
uzun süre satıldı ve zaten onunla prosada oldu.
ama rüzgar esti ve her şey yolunda)
bu trend ticaretinin biberi.
rena, tatlım
peki ya euro?
uzun zaman önce (ayrıca) 1.1170'den satın alındı ve gördüğünüz gibi berabere kaldı.
Kalkacak mı yoksa ne???
Teşekkür ederim!
rena, tatlım
peki ya euro?
uzun zaman önce (ayrıca) 1.1170'den satın alındı ve gördüğünüz gibi düşüşte.
Kalkacak mı yoksa ne???
Teşekkür ederim!
tamam, utanma.
1.1144 doğru tahmin edildi.
(Euro'nuz satın alındı mı?)
Teşekkür ederim!
rena, tatlım
peki ya euro?
uzun zaman önce (ayrıca) 1.1170'den satın alındı ve gördüğünüz gibi düşüşte.
Kalkacak mı yoksa ne???
Teşekkür ederim!
1050'ye kadar satılmadı
Odur,
geçelim mi
Voronej bölgesinde dinleniyorum, Voronezh'den geçeceğim.
Bana disklerden bahset. İlginç.
Gerek yok.Birçok kulak (PM'de de).
Teşekkür ederim!