FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 927

Ishim :
temiz bir şekilde sel

tamam, utanma.

1.1144 doğru bir şekilde tahmin edildi.

(Euro'nuz satın alındı mı?)

Lesorub 2015.09.23 04:28 TR
Roman Busarov :

Roman, doğum günün kutlu olsun!

Mutluluk, sağlık ve tüm yaşam nimetleri !!!

Roman, tebriklere katılıyorum!

Bize tahminler vermeye devam edin.


new-rena :
Evet, işe yaramaz.

daha ne olduğunu merak ediyorum:

handikap girişi veya bobble handikapından çekilme)))

Владимир Жириновский :

daha ilginç:

handikap girişi veya bobble handikapından çekilme)))

genel olarak - doğal girdi.
 
new-rena :

uzun süre satıldı ve zaten onunla prosada oldu.

ama rüzgar esti ve her şey yolunda)

bu trend ticaretinin biberi.

rena, tatlım

peki ya euro?

uzun zaman önce (ayrıca) 1.1170'den satın alındı ve gördüğünüz gibi berabere kaldı.

Kalkacak mı yoksa ne???

Владимир Жириновский :

rena, tatlım

peki ya euro?

uzun zaman önce (ayrıca) 1.1170'den satın alındı ve gördüğünüz gibi düşüşte.

Kalkacak mı yoksa ne???

evet uçacak.
 
Владимир Жириновский :

1050'ye kadar satılmadı
 
Ne kadar naziksin. kışı beklemek lazım :)
 
Ishim :
1050'ye kadar satılmadı

Odur,

geçelim mi

Voronej bölgesinde dinleniyorum, Voronezh'den geçeceğim.

Bana disklerden bahset. İlginç.

Gerek yok.Birçok kulak (PM'de de).


