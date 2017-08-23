FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 144

0995 direnci
 
stranger :

Sabit 20-30 puan, beni güldürme, burada bunu yapabilecek sadece üç kişi tanıyorum.

Zaman çerçevesi, fiyat ve zaman yok.

Her şeyi bilme ile Strand'in beynine katlanmayın, yoksa herkes hakkında her şeyi bilir

Bu arada, Yahudi şortlarında

 
stranger :
Herkese gösterdi, gözlerini açman gerekiyordu)

Görmedim, Vallahi... Hesap sızıntıları gördüm ama uzun vadeli, başarılı ticaret görmedim. Benzer bir şey var mıydı? Değil!

Ve genel olarak, hiç kimseden en az 2 aydır iyi bir izleme görmedim ....

 
İyi euro acele ediyor! Karlı bir kamyon ayı caddesi boyunca sürdü)))
 
Dmitry Chepik :
dikkatli bir şekilde, mevcut yüksek, geri alma TP1037'den kırıldı

(en azından benim için...)

0969 girişi

 
Lesorub :

Herkesin kendine göre farklı yaklaşımları var...
 
Dmitry Chepik :
Elle tuzlanmış, sınıra ulaşmamış
 
donHenaro :
Başarılı, aferin!
 

ayda yürüdü:


 
Üzgünüm ağaçkakanlar, ama size ihtiyacımız var.
