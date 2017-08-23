FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 144
Sabit 20-30 puan, beni güldürme, burada bunu yapabilecek sadece üç kişi tanıyorum.
Zaman çerçevesi, fiyat ve zaman yok.
Her şeyi bilme ile Strand'in beynine katlanmayın, yoksa herkes hakkında her şeyi bilir
Bu arada, Yahudi şortlarında
Herkese gösterdi, gözlerini açman gerekiyordu)
Görmedim, Vallahi... Hesap sızıntıları gördüm ama uzun vadeli, başarılı ticaret görmedim. Benzer bir şey var mıydı? Değil!
Ve genel olarak, hiç kimseden en az 2 aydır iyi bir izleme görmedim ....
İyi euro acele ediyor! Karlı bir kamyon ayı caddesi boyunca sürdü)))
dikkatli bir şekilde, mevcut yüksek, geri alma TP1037'den kırıldı
(en azından benim için...)
0969 girişi
İyi euro acele ediyor! Karlı bir kamyon ayı caddesi boyunca sürdü)))
Elle tuzlanmış, sınıra ulaşmamış
ayda yürüdü: