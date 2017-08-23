FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 94

-Aleks- :

Akıl yürütme mi, eylem mi?

Mantığa göre, o zaman euronun Pazartesi gününden itibaren yükselmesini bekliyorum.

Eylemlerden gelirse, piyasa dengeye ve küçük düzeltmelere eğilimlidir. Ortalama 30 puanlık bir TP'm var ...


Beyler Jidai, erken satış yapın, 1.0950'den kısa başlangıçlar


donHenaro :


1.1050 bir şekilde daha iyi görünüyor
 
Nikolai Romanovskyi :
Jedi o kadar uzun süre bekleyemez, sl. satış seviyesi 1.1024
 
donHenaro :
Lesorub :



Ilyukha, euro bugün keskin bir şekilde sıçradı. Senaryolar benim için şöyle bir resim çizdi:

 
Nestradamus :

keskin...

daha sonra karşılaştırın.

Yani, gençler, Jedi ve diğerleri. Her zaman olduğu gibi bugün de her şeyi kaçırdın ve en önemli şey bu sabahtı. Öğretmen bize Talimatını verdi. Farketmedim? Bu kadar. Defterleri açın ve yazın.

Öğretmen, yükseklerde satışlar açabileceğinizi ve düşüklerde alımların sadece demoda yapılabileceğini söyledi!!! Gerçek bir hesapta, düşük satışta, yüksek alımda her şey HIM gibi olmalıdır!

Sensei'nin bu bilgece düşüncesini bir yere yazın ve hatırlayın.

 

