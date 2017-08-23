FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 94
Akıl yürütme mi, eylem mi?
Mantığa göre, o zaman euronun Pazartesi gününden itibaren yükselmesini bekliyorum.
Eylemlerden gelirse, piyasa dengeye ve küçük düzeltmelere eğilimlidir. Ortalama 30 puanlık bir TP'm var ...
Beyler Jidai, erken satış yapın, 1.0950'den kısa başlangıçlar
Gerçek şu ki, en iyisi
Beyler Jidai, erken satış yapın, kısa başlangıçlar 1.0950'den
1.1050 bir şekilde daha iyi görünüyor
Jedi o kadar bekleyemez, sl. satış seviyesi 1.1024
Ilyukha, euro bugün keskin bir şekilde sıçradı. Senaryolar benim için şöyle bir resim çizdi:
keskin...
daha sonra karşılaştırın.
shcha her şey ters çiğnenerek ...
Yani, gençler, Jedi ve diğerleri. Her zaman olduğu gibi bugün de her şeyi kaçırdın ve en önemli şey bu sabahtı. Öğretmen bize Talimatını verdi. Farketmedim? Bu kadar. Defterleri açın ve yazın.
Öğretmen, yükseklerde satışlar açabileceğinizi ve düşüklerde alımların sadece demoda yapılabileceğini söyledi!!! Gerçek bir hesapta, düşük satışta, yüksek alımda her şey HIM gibi olmalıdır!
Sensei'nin bu bilgece düşüncesini bir yere yazın ve hatırlayın.
hatırlamak...