FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 808
audi için başka bir şey yok.
Evra yığına çekebilir miyiz?
Nestradamus, merhaba) Öğretmen Kudretli ve Büyük, Büyücü boşuna HIM'de hayal kırıklığına uğradı)
Büyücü O'nu asla terk etmeyecek, hizmet dışı bırakılan haplar bir yere eklenmelidir))))
28 çamdaki "adamımız" gibi görünüyor ... kayboldu))) ama hala zaman var ...
evet, eskisinin çizmesine izin ver (daha fazla tecrübesi var)
Peki, ne istersen...
İyi Akşamlar .. Her Rembrandt'ta benim çizimlerimin canı cehenneme...
bu yüzden tahmin yapmak zorunda değilsiniz.
Üzgünüm, harika biri, ama onlar
Evet, dün çok fazla üstüne gittim, o yüzden çok çatladım... Ona hap at, uğraşıyor