FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 2

Lesorub :
oran gösterecek...
Zaten birçok kez gösterildi. Hiçbir şey hakkında.
 
azfaraon :
Bu forumda çok garip bir kalıp görüyorum.. Spesifik bir şey sorduğunuzda, ya cevap yok ya da sadece nezaket adına bir şey söyleyecekler... Bu yaklaşımın sebebini bilmek istiyorum?
Spesifik olanı okuyabilirsiniz, burada 500 sayfa roman yazmayacağım) Bir sorunuz varsa - bir arama motoruna koyun. Cevabı bulamazsanız, o zaman sorun.
stranger :
Spesifik olanı okuyabilirsiniz, burada 500 sayfa roman yazmayacağım) Bir sorunuz varsa - bir arama motoruna koyun. Cevabı bulamazsanız, o zaman sorun.
Ve neden senin hakkında yazdığımı aldın))) Yoksa kendini zaten Tanrılara kaydettin mi)))? Genel olarak yazdım, çünkü forum katılımcılarının birbirlerine karşı bir tür garip tavırları görüyorum..
 
azfaraon :
Ve neden senin hakkında yazdığımı aldın))) Yoksa kendini zaten Tanrılara kaydettin mi)))? Genel olarak yazdım, çünkü forum katılımcılarının birbirlerine karşı bir tür garip tavırları görüyorum..
Yani durum diğerleri için de aynı, her bir çitin üzerine hurda olarak yazılanlara cevap vermek. Örneğin, dün olduğu gibi, mm'nin kim olduğu ve ne yaptığı. Bu alfabe.
 
azfaraon :
Genel olarak yazdım, çünkü forum katılımcılarının birbirlerine karşı bir tür garip tavırları görüyorum..
Bu bir tahmin dalıdır ... vizyonlar ... kediyi ölçmek ... psikopat boşaltma ...
ve komşuna öğretme ve bezpontovye bulmacaları çözme ...))) Uyum için -
Bazen, örneğin, kızlar için çiçek şeklinde bir tatil düzenleyebilir veya hediye verebilirsiniz.
birbirlerine hediyeler... Ama siz şu an ki şube çöp... ve ne zaman
önceki gün çiçek kampanyası vardı... sıkılmış))) Eh... beyler falan)))
 
stranger :
Yani durum diğerleri için de aynı, her bir çitin üzerine hurda olarak yazılanlara cevap vermek. Örneğin dünkü gibi mm kim ve ne yapıyor. Bu alfabe.
Don Pedro'yu onurlandırıyor musun? Ah... donHenaro)))
Dons ... Firavunlar ... Kusurlu hissediyorum)))
 
Vizard_ :
Bu bir tahmin dalıdır ... vizyonlar ... kediyi ölçmek ... psikopat boşaltma ...
ve komşuna öğretme ve bezpontovye bulmacaları çözme ...))) Uyum için -
Bazen, örneğin, kızlar için çiçek şeklinde bir tatil düzenleyebilir veya hediye verebilirsiniz.
birbirlerine hediyeler... Ama siz şu an ki şube çöp... ve ne zaman
önceki gün çiçek kampanyası vardı... sıkılmış))) Eh... beyler falan)))
Başka bir şey için endişeleniyorum, dün öğretmen alda euroyu alttan aldı .......
 
Vizard_ :
Don Pedro'yu onurlandırıyor musun? Ah... donHenaro)))
Dons ... Firavunlar ... Kusurlu hissediyorum)))
Don heh ...., sss, kime hayır?
Vizard_ :

O yüzden buraya çizimler yazdım (ve birisi beğenmedi, tam olarak kasa üzerine yazmış olmama rağmen)) piyasanın vizyonu benim açımdan.. bir şekilde zor göstermek yerine doğru göstermiyorum diyorlar. ve bazı argümanlar verin, bu sadece görmezden geliniyor ya da aptalca (üzgünüm) gevezelik ediyor ... Strangera'nın çubukların çöp olduğunu söylediğinde anlıyorum .... Çünkü burada gerçek çöpleri çiziyorlar .... Adamlar demoda karalamalar yapacaklar. birkaç ay sonra kendilerini kedi ile ölçmek ..


 
stranger :
Don heh ...., sss, kime hayır?
Evet dün "ben demiştim" ihtişamıyla içeri giren ahbap...
Jedi'dan Podje_ul (içeri girenler) ... ve poz göstermesi istendiğinde geceye kayboldu)))
