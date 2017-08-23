FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 467

Yeni yorum
 
Bu muhtemelen bir kredi kartı şifresidir... Ben de söyleyemez miyim?
 
.
 
stranger :

Kimsenin bu konuya ihtiyacı yok.

Niye ya? Okudum, biraz pratik olsa da, burada size katılıyorum.
 
iIDLERr :
Bu muhtemelen bir kredi kartı şifresidir... Ben de söyleyemez miyim?
Hayır, söyle bana, o zaman şube mantıklı olacak ...
 
stranger :

Kimsenin bu konuya ihtiyacı yok. sabah dedim. Anlaşılır şekilde? Sana sürekli söylüyorum ve parmağımla nereye kazacağımı gösteriyorum, istemiyorsun, senin için kazmayacağım, yoksa kazdığımı geri vermeyeceğim. Söylemiyor ama sana ne borcum var?

Ayrıca birinin ticaretle ilgili düşüncelerini duymak isterim, ancak yalnızca çubuklar, RSI, süper robotlar vb. hakkında saçma sapan şeyler duyuyorum.

bu çubuklar neyi memnun etmedi?


 

Ördek cho burada anlatmak için, herkesin kapağın altında kendi kasesi olup olmadığını?

Escho 36 çipini bitirip bir süre herkese anlatacağım)

 
iIDLERr :
Bu muhtemelen bir kredi kartı şifresidir... Ben de söyleyemez miyim?
Hayır, yayınla. kimse kimseye söylemeyecek
 
stranger :
Bu, orada bulduğu tanıdık bir İngilizce kelime)))

ben buldum ama sen bulmadın

Prensip olarak, buna ihtiyacınız yok, hesap makinesi bozulacak)))

[Silindi]  
new-rena :

Ördek cho burada anlatmak için, herkesin kapağın altında kendi kasesi olup olmadığını?

Escho 36 çipini bitirip bir süre herkese anlatacağım)

Yani, burada henüz 500 sayfaya kadar *?
 
Bicus :
İnan bana, kimsenin sinyallerine ihtiyacı yok. Hadi, "artılarını" göster, utanma.
Biliyorum gerek yok)
1...460461462463464465466467468469470471472473474...1996
Yeni yorum