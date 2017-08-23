FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 85
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ben senya değilim ((((
Yani öyle değil, her şey Feng Shui)
Peki Ninja nedir?)
ben senya değilim ((((
Senya, 1.10'a düzeltme.
Sorulara cevap vermiyorum. (isim arayanların tüm takma adları - her şey kendi aralarında! ovun ve öğütün, fluderlar boşta)
Nefes al... nefes al...
Yeşil harikası.
Kabul et... kabul et...
herkese merhaba ... ilginç konu neydi ???
Sensei üzerinde deneyler yapıyoruz)))
Müzikli, geniş ekranlı resimlerle konu dışı! ilgili şubeye gidin https://www.mql5.com/ru/forum/3457/page2726 (konu dalını yeniden yüklemenize gerek yok)
Sakin, sakin...
Nefes al... nefes al...
Yeşil harikası.
Kabul et... kabul et...
bu spirulina...
ITS ve çocukça değil vshtorivaet ...
Saygı ... plasebo ...
Peki Ninja nedir?)
Senya, 1.10'a düzeltme.
Euro düşmeye devam edecek...