FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 320
Anatoly, tel için içer misin? Hiç içmem (evet, istisnalar var ama onlar sadece kuralı onaylıyorlar)
kahramanlar ülkesinde cehennem:
ve dünden beri aldığım kivi ve audi var ve evra
ama %42 - bu nasıl mümkün olabilir? tüm depoya açık mı?
Kendinin içini bile görmüyorsun, benim gibi değil, sana ve kendinle ilgili olarak benden farklı. ))
Bu arada, programınız gerçekten sonra grafikte nesneler çizmede mükemmel!
Neyse, umarım içiniz rahat etmiştir. ))))
Bak, euroda küçük bir hata yaptım. Evet, canı cehenneme. Daha fazla an olacak. ;)))
Yani görmek daha mı iyi? )))
hata yapmak senin hakkın ve vizyonun
Danila, yaşlı olan bir şey anladı, ha? ve onun bağlantılarını koydun ...
Dün mt5'teki seçeneklere baktım - oradalar - iyi, tercihler gibi. seviye - ve daha nerede - euronun yükseldiği veya euronun düştüğü açık değil
ve eskisi euroyu nasıl kestiğini söyledi - ve oldu ...
Bu sabah sepette birkaç fırsat var...
ama %42...
küçük depoları olan birkaç hesap ve bunları overclock etmek? aksi halde 42 gibi - pek çoğu öyle, kötü olduğunu kastetmiyorum
Klovun nasıl ticaret yapılacağını görün