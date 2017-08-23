FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 320

Yeni yorum
 
Zogman :

...

Anatoly, tel için içer misin? Hiç içmem (evet, istisnalar var ama onlar sadece kuralı onaylıyorlar)

Tel için her zaman içtenlikle mutluyum. İçmek sağlığa zararlıdır. ;)
 
Sorun nedir? Bir kahve için dışarı çıktı ve...
 
Lesorub :

kahramanlar ülkesinde cehennem:


ve dünden beri aldığım kivi ve audi var ve evra

ama %42 - bu nasıl mümkün olabilir? tüm depoya açık mı?

 
Anatoli Kazharski :
Kendinin içini bile görmüyorsun, benim gibi değil, sana ve kendinle ilgili olarak benden farklı. ))
hata yapmak senin hakkın ve vizyonun
 
Snoop Dogg :
Bu arada, programınız gerçekten sonra grafikte nesneler çizmede mükemmel!

Neyse, umarım içiniz rahat etmiştir. ))))

Bak, euroda küçük bir hata yaptım. Evet, canı cehenneme. Daha fazla an olacak. ;)))

 
Anatoli Kazharski :

Yani görmek daha mı iyi? )))

Ve ne? başka program mı çizdin Hadi, Strange gibi, etkinlikten önce (harika bir etkinlik görmesem de)
 
Snoop Dogg :
hata yapmak senin hakkın ve vizyonun
İşte haklısın. Herkesin buna hakkı var. Sanrılarınızın size verilmesi önemlidir. Sana bir kazanç sağlarlarsa, neden olmasın? ;)
 
Snoop Dogg :

Danila, yaşlı olan bir şey anladı, ha? ve onun bağlantılarını koydun ...

Dün mt5'teki seçeneklere baktım - oradalar - iyi, tercihler gibi. seviye - ve daha nerede - euronun yükseldiği veya euronun düştüğü açık değil

ve eskisi euroyu nasıl kestiğini söyledi - ve oldu ...

 
Lesorub :
Bu sabah sepette birkaç fırsat var...

ama %42...

küçük depoları olan birkaç hesap ve bunları overclock etmek? aksi halde 42 gibi - pek çoğu öyle, kötü olduğunu kastetmiyorum

 
Speculator :

Klovun nasıl ticaret yapılacağını görün

OO Marusya ... Sen ve Senya karşı konulmazsınız)))) Yanmak))))))))))))
1...313314315316317318319320321322323324325326327...1996
Yeni yorum