FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 638

Yeni yorum
 
Evgeniya Balchin :
Ve gerçekten, burada yapacak bir şey yok beyler! Vay, "barzet" .... hamamdaki adamlarla böyle konuş ...
Eşimle hamama gidiyoruz. bana erkeklerden bahset
 

Merhaba! Ve Windows geri döndü...

İyileşmeye giden uzun yol:

 
Anlamıyorum - neden kulaklı trolleri beslemek için ...
 
lactone :
Anlamıyorum - neden kulaklı trolleri beslemek için ...
Uzun zaman önce fark ettim: En kötü oral seks, süfrajetler tarafından yapılır.
 
lactone :
Anlamıyorum - neden kulaklı trolleri beslemek için ...

Oh iyi

 
vaz :
Kısa çizgi halinde 5800 idi. Yavaşlamaya başlamış gibiyim.

satılmış?

sonra kafa karıştıran vicdan azabı...

1.5815 - tam isabet oldu, evet...

bir şekilde korkutucu

 

hadi uyuyanlara geçelim:

 
Zogman :

satılmış?

sonra kafa karıştıran vicdan azabı...

1.5815 - tam isabet oldu, evet...

bir şekilde korkutucu

söyleme! Maestro programı tamamlandı, (hemen değil) şeride gidiyoruz
 
Lesorub :

hadi uyuyanlara geçelim:

.43 siktir et ve benzinle ilgili hiçbir sorun olmayacak
 
1...631632633634635636637638639640641642643644645...1996
Yeni yorum