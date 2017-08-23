FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 83
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tüm pozları kapattım. Yenilerini almak için bir sebep bekleyeceğim. Euro uçabilir - hızlı büyüme potansiyeli var ...
Shaw Öğretmen, Akhmet birkaç vagon lepesin sallayarak içlerinde kürek çekti)))
Lizyukov Caddesi'nde hademe olarak çalışıyor, ama bizi portakalları ayıkladığını tırmalıyor)))))
Kötü sözler ... Söylemiyorum.
bir fincan çay yapacağım
Potansiyel nedir? RSI'da bir çizgi diğerini geçti)))
Diğer para birimlerine göre aşırı satım - panik azalır, çeşitli karşı taraflara olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ay sonuna kadar avro satın alma zamanı...
Tekniğe gelince, 15 dakikada RSI 50'ye bakacağım - bir geri tepme varsa, o zaman büyüme şansı var.
Ve böylece, bir dolara bir euro almam.
Bugün Sensei'yim...
Kötü sözler ... Söylemiyorum.
bir fincan çay yapacağım
canlandırıcı...
http://www.youtube.com/watch?v=U8HRQg-NPaQ
Diğer para birimlerine göre aşırı satım - panik azalır, çeşitli karşı taraflara olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ay sonuna kadar avro satın alma zamanı...
Tekniğe gelince, 15 dakikada RSI 50'ye bakacağım - bir geri tepme varsa, o zaman büyüme şansı var.
Ve böylece, bir dolara bir euro almam.
Neden öyle?) 15m'de RSI güçlü.
ATS'yi 2010-2013 arasında optimize ederken. bu parite düşük bir toparlanma faktörü gösterdi, bu yüzden portföyden alımları hariç tuttum.
Ancak bugün RSI(14)=40'tan bir toparlanma ile aldım - zaten bir karla kapattım.
Günlük 50 RSI seviyesi için mücadele - GBPUSD.
Merhaba! 1.079 ve 1.091 düzeltme seviyeleri, bir şey euroyu yukarı taşıdı - zaten bir satın alma limiti belirlemek istedim.