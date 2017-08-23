FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 510
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve bu, Ilya, işlemlerin açılamayacağı en komik şey, çünkü:
veya uzun sağ, burada olduğu gibi)
Audi unuttu)))
Sözleşmenin başlangıcından bu yana, Euro için ortalama 09 civarında, Kanada için net alımlar olan bir dizi alım oldu, ancak yen xs için orada bir kesinlik yok. Sterlin üzerinde 58-59'dan başlayan satışlar, ondan sonra göreceğiz.
Pound neden 1575 değil? Max oi, maksimum ses 1590'da olmasına rağmen
Çünkü o Olimpiyat Oyunları çoktan düşürüldü, kapatıldı. Vadelilere göre, burada mutfaklarda ustalarımız olduğu için her iki yönde de duramazsınız)
Bu arada, vadeli işlemlerden bahsediyorum, seçeneklerden değil, bunlara döngü yapma dedim, bu ortalama olarak piyasanın sadece beşte biri.
Çünkü o Olimpiyat Oyunları çoktan düşürüldü, kapatıldı. Vadelilere göre, burada mutfaklarda ustalarımız olduğu için her iki yönde de duramazsınız)
yani kapattılar ama biz oraya gitmedik... Bilmiyordum teşekkürler.
Neden oraya gitmek? 57'de bir satış açtı ve örneğin 54'te, satış hacmine eşit bir satın alma ile sabitledi.
Tabii, şimdi görüyorum. ama bir yerde okumuştum
Hacim bire bir olmalı veya 1-2 farklılık gösterebilir
Hacim herhangi biri olabilir ve OI, piyasayı doğru yönde hareket ettiren genel olandan ayrılmalıdır)
Link verdiği şubede Kostya var ( Konstanbar ) gibi soruları ona sorabilirsiniz, çok uzun zamandır bu işi yapıyor, orada birkaç kişi daha var, cevap verirler diye düşünüyorum.
Hacim herhangi biri olabilir ve OI, piyasayı doğru yönde hareket ettiren genel olandan ayrılmalıdır)
Link verdiği şubede Kostya var ( Konstanbar ) gibi soruları ona sorabilirsiniz, çok uzun zamandır bu işi yapıyor, orada birkaç kişi daha var, cevap verirler diye düşünüyorum.