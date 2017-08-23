FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 510

Ve bu, Ilya, işlemlerin açılamayacağı en komik şey, çünkü:

veya uzun sağ, burada olduğu gibi)

 

Audi unuttu)))

 
stranger :
Sözleşmenin başlangıcından bu yana, Euro için ortalama 09 civarında, Kanada için net alımlar olan bir dizi alım oldu, ancak yen xs için orada bir kesinlik yok. Sterlin üzerinde 58-59'dan başlayan satışlar, ondan sonra göreceğiz.
Pound neden 1575 değil? Max oi, maksimum ses 1590'da olmasına rağmen
 
Евгения :
Çünkü o Olimpiyat Oyunları çoktan düşürüldü, kapatıldı. Vadelilere göre, burada mutfaklarda ustalarımız olduğu için her iki yönde de duramazsınız)

Bu arada, vadeli işlemlerden bahsediyorum, seçeneklerden değil, bunlara döngü yapma dedim, bu ortalama olarak piyasanın sadece beşte biri.

 
stranger :

yani kapattılar, ama oraya gitmedik ... Bileceğim teşekkürler.
 
Евгения :
Neden oraya gitmek? 57'de bir satış açtı, ancak örneğin 54'te, satış hacmine eşit bir satın alma ile sabitledi.
 
stranger :
Tabii, şimdi görüyorum. ama bir yerde okumuştum
 
Евгения :
Hacim bire bir olmalı veya 1-2 farklı olabilir
 
Евгения :
Hacim herhangi biri olabilir ve OI, piyasayı doğru yönde hareket ettiren genel olandan ayrılmalıdır)

Link verdiği şubede Kostya var ( Konstanbar   ) gibi soruları ona sorabilirsiniz, çok uzun zamandır bu işi yapıyor, orada birkaç kişi daha var, cevap verirler diye düşünüyorum.

stranger :

Hacim herhangi biri olabilir ve OI, piyasayı doğru yönde hareket ettiren genel olandan ayrılmalıdır)

Link verdiği şubede Kostya var ( Konstanbar   ) gibi soruları ona sorabilirsiniz, çok uzun zamandır bu işi yapıyor, orada birkaç kişi daha var, cevap verirler diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim, yazmak istediğim ciltler yerine kendimi anlattım, buna paralel bir sürü şey daha yapıyorum.
