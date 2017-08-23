FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 661
Euro direnci kırdı ve ardından tekrar altına girdi. Yanlış mola. Genellikle, bu olduğunda, fiyat, kırılmanın ters yönüne, yani alt çubuğun testine gider.
ama bu çok fazla ama benim için 1.1050 bölgesinde yavaşlamaya başlayabilir.
Genel olarak, büyüme varsa, muhtemelen 1.1370 civarında duracaktır.
İyi akşamlar... Çok iyi bildiğin gibi, çok nadiren yanılırım... Bir de buraya ne yazarsın.. Neyse, yine çırılçıplak sahada koşacaksın...))))
Doğal olarak)) Altın sözler!
Peki, neden bu kadar kategorik? Bu birkaçı yüzünden .... tek beden herkese uyar mı?
Üzgünüm, herkesi kastetmedim.
İyi akşamlar... Çok iyi bildiğin gibi, çok nadir yanılırım... Bir de buraya ne yazarsın.. Neyse, yine çırılçıplak sahada koşacaksın...))))
Vasya, euro için orta vadeli hedefler 1.20'nin üzerinde yani yanılıyorsunuz.
1.10'dan itibaren memnuniyetle satın alacağım.
Burada iyi eğlenceler!!! Zaten birçoğu ayrılmayı ve geri gelmeyi başardı ... forumu tutarak ... ben de baktım.
Tekme atabilirsin, zorbalık edebilirsin... ama 0.7 seyircide parlıyor - Ben zaten yarım yıldır yazıyorum... Aşağıda - Bilmiyorum ama 0.7 - olacak!!! Euro ise dünya çapında satılıyor, pound satın alınıyor!!! Bu, sahada şortlu değil ve 200-300'lük kısa mesafeli osuruklar için değil ... BU KÜRESELDİR!!!
Peki şimdi daha fazla akıcı. adyu
Darova!!!
Gerçek anlaşmalarım hakkında yazıyorum ve hepiniz küreselsiniz, fark bu.
Ben 0.7'de bir Audi görüyorum, biri 14'te petrol, biri 1.40'ta bir ay görüyor. Öyleyse bana hepsini nereden alıp sattığını göster ve görüyorsun, sadece bir gevezelik var.
Nerede gördün? İlk olarak, uzağa gitmeye gerek yok - sadece grafiği açın ve her şey netleşecek. İkincisi, hükümet bundan bahsetti - ekonomileri için yararlı olduğu için Audi'lerini aşağıda gördüklerini ve ayrıca belirli bir rakamı 0.7 olarak adlandırdılar. Üçüncüsü, tüm bunlar daha sonra onaylandı - kendi COT'lerinizde ve borsa raporlarında.
Euro. Burada da her şeyin açık olduğunu düşünüyorum - parite! Bu uzun süredir konuşuluyor. 16'sının sonuna kadar teşvik programı, ato ve daha fazla yardımcı olmak için. Faiz artışı bekleniyor - yardımcı olmak için ... Buna göre - COT ve CME - orada da ...
Funtik - oran, SOT, CME, vb.))
Kendin söylediğin gibi - satın aldın ve sigara içmeye gittin ... Ama bu melodiye tarlada koşabilirsin. yoksa sıkıcı