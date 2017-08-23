FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 468

Yeni yorum
 
azfaraon :
Yani, burada henüz 500 sayfaya kadar *?
biçmek ve ppc için
 
Lesorub :

bu çubuklar neyi memnun etmedi?

Hayır, trende göre çubuklar onlarla iyi gider. Görünüşe göre karşı trenddeki kıymıklar hoşlanmıyor.
 

Burada yaklaşık 15 dakika kendimi şımarttım, bir çerçeveye asın hatıra olarak atomları atayım.


[Silindi]  
new-rena :

Burada, şımartılmış.


Hacimce mi?
 
azfaraon :
Hacimce mi?
evet hayır, olağan şımartma, bir trend belirleme konusunda ABC kitabından alınan düşünceleri uygulamaya yönelik bir girişimdir.
[Silindi]  
new-rena :
evet hayır, olağan şımartma, bir trend belirleme konusunda ABC kitabından alınan düşünceleri uygulamaya yönelik bir girişimdir.
Birinci sınıfta saymayarak hiçbir zaman primer okumadım ... Her şeyi program aracılığıyla kendim çalıştım ...
 
azfaraon :
Birinci sınıfta saymayarak hiçbir zaman primer okumadım ... Her şeyi program aracılığıyla kendim çalıştım ...
Forex astarı Dow Teorisidir. Güzel çıkıyor, ancak sinyal gecikti. Artı - sinyal kararsız.
 

İşte ishsho, ayrıca çerçeve için


[Silindi]  
new-rena :
Forex astarı Dow Teorisidir
Evet, burada o kadar çok teori var ki))) Muhtemelen şeytan buraya sığmaz))) Yani çubuk kullanıyorum, bana yakışıyor .. Aylık %100'ümü marjda sadece en fazla %10'u kullanarak alıyorum ve neden böyleyim? Diğer her şeyi soruyorum?))) Ve burada pazarın yapısını açıklamak için birkaç mantıklı düşünce gördüm.Bütün bunlar bana bir kez daha doğru yolda olduğumu açıkça gösterdi.
 
azfaraon :
Evet, burada o kadar çok teori var ki))) Muhtemelen şeytan buraya sığmaz))) Yani çubuk kullanıyorum, bana yakışıyor .. Aylık %100'ümü marjda sadece en fazla %10'u kullanarak alıyorum ve neden böyleyim? Diğer her şeyi soruyorum?))) Ve burada pazarın yapısını açıklamak için birkaç mantıklı düşünce gördüm.Bütün bunlar bana bir kez daha doğru yolda olduğumu açıkça gösterdi.
kesinlikle. bazıları uçup gitti ve aldık))) bu fiyata)))
1...461462463464465466467468469470471472473474475...1996
Yeni yorum