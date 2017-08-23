FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 744

Yeni yorum
 
new-rena :

Peki, o zaman ekrandaki tozu yavaşça silmeye başlayın - 17 Moskova saatine kadar)

belki...

planlandığı gibi her şey yolunda:

 
Vizard_ :
Zhenya'ya dokunma)))) Daldaki bir bayan)))) Ona iyi bak)))
))Teşekkür ederim....
1541 96/4
1531 67/32
1561 99/1
Tekrar ediyorum, bunlar benim hesaplarım, kimseyi bunlara meyletmiyorum.
 
Vizard_ :
Zhenya'ya dokunma)))) Daldaki bir bayan)))) Ona iyi bak)))
çiçek ver... ve davulcular
 
iIDLERr :
çiçek ver... ve davulcular
Adler, ben de sana saygı duyuyorum)) Özel ilgiye ihtiyacım yok.
 
iIDLERr :
çiçek ver... ve davulcular


Davulcular mı demek istediniz?

 
iIDLERr :
çiçek ver... ve davulcular
daha havalı olacak...
 
new-rena :
SOT'tan elde edilen tarihsel verilere dayanarak bir tahmin yapmanın imkansız olduğunu iki yıldır zaten söyledim. Tahminleriniz işe yaramazsa başka ne hakkında konuşmalıyım?

Ve Strange, 1.17'ye kadar bir satın almayı nasıl tahmin etti? (Paranın satıldığını söyledi).
Bu nedenle, burayı kazmam gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim!
 
Bugün sıkıcı. İnsanlar güzel bir hindi ya da baykuşun linkini atarlar. Belki aklına iyi bir şey gelir. Pazartesi günü üç saat kaybettim.
 
vaz :
Bugün sıkıcı. İnsanlar güzel bir hindi ya da baykuşun linkini atarlar. Belki aklına iyi bir şey gelir. Pazartesi günü üç saat kaybettim.

İşte türkiye'ye ve ticarete ve teoriye bakın. Neredeyse oraya düştüm, hangi işlemler hemen gitti ...

https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page251#comment_1888920

Теория рынка
Теория рынка
  • www.mql5.com
Цопт - оптимальная цена, позволяющая получить максимальную прибыль;. - Страница 251 - Категория: общее обсуждение
1...737738739740741742743744745746747748749750751...1996
Yeni yorum