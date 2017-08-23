FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 514

çubukları dinle - aldatmayacaklar ...
 
Lesorub :
Doğru, dün bir şefi başarıyla satın aldın, yığına bir ay daha satın aldın)
 
stranger :
che, yukarıdan satıldı???
 
Harrier'i sat oğlum, git bir bira iç)
 
Lesorub :
Satıldı, peki ne tutmadı? Özellikle yetenekli olanlar için, uygun gördüğünüz yerde yarısını kapattım ve ikincisini boo'da unuttum.
 
burada çok fazla kehanet var...
 
stranger :
akımdan - saçmalık.

Düzeltme için yükselecek, hatta belki 1.31'e kadar çıkabilir.

 
Lesorub :
Ve burada bir tahminci olmanıza gerek yok, bir dolar satıyorlar ve siz satıyorsunuz, sahada bitmiyorsunuz.
 
stranger :
alan, alan, konuşacak bir şey yokmuş gibi ...

biraz da anneanneden bahsedelim...

 
lactone :

Düzeltme için yükselecek, hatta belki 1.31'e kadar çıkabilir.

Ama nereden satacağını, nereden alacağını kendisi bile belirleyemiyor?))) Dün “mevcut”lardan bahsediyordu.
