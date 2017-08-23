FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 260
ama kavga etmeyeceksin =) senin için küçük bir parça =)
yakında Efsanenin ilk hedefi yenilecek
Anlaşılmaz bir soru pahasına, diyelim ki grevin alıcı sözleşmesi kapsamında n seviyesinde yapıldığını düşünüyorsanız, o zaman bu seviyede satıldığı anlamına gelir)) ve fiyatın daha da yükselmesi için, siz bunu yenecek başka bir sözleşmeye ihtiyacınız var, vb., bunun gibi bir şey düşünün
Moskova kaynakları sınırlıdır)
Ders numarası 2 - herkesten nasıl daha akıllı olunur ve aynı zamanda onların pahasına nasıl öğrenilir:
1. Akıllı olanın altında biçin, her şeyi bildiğinizi söylüyorlar.
2. Olaydan sonra photoshop yayınlamak
3. Size bir soru sorulsa böyle saçma sapan şeylere cevap bile vermeyeceğim cevabını verirsiniz.
4. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklara gönderiyorsunuz
5. İlginizi çeken sorular soruyorsunuz
6. Beklemek
7. Kendi sorularınıza yanıt alın
8. Zafer içinde yıkanın, kalp atış hızınızı yükseltin
aslında ilginç değil sonra. (onlara güvensizlik çünkü onlar bir emir oyunu olabilir)
Evlat, git kediler üzerinde çalış)))
Moronların %95'i, bu konuda hiçbir şey yapamam, bunlar istatistikler.
Önceden sonrasını ayırt etmiyorlar ya da belki de kelimenin anlamını bilmiyorlar, tek kelimeyle moronlar.