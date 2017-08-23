FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 722
bekleyen bir sterlin/yen 182.46 ve bir sterlin/dolar çok daha yüksek - bugün işe yaramayacak - ilk fuy'u bekliyorum
iki bu zaten ... 5312 - 5326 ışıklar söndü, geçen gün çubuk satın al ...
Sadece TP ve SL kullanmıyorum - Bu hafta için 10 çiftte 40 bekleyen pozisyonları takip etmiyorum. Şimdi TA üzerinde çalışacağım ve önümüzdeki haftaya kadar daha fazla araç ekleyeceğim.
evet sat - sınırlar! ilk 5330 pound
işte M5
dolarların nesi var?
ve sağlık hangi duty free satın alıyor?
sabah 1 saat boyunca tüm yatak yaralarını koyun! TA - Cumartesi Pazar - bütün hafta dinlenin!
yakında başka bir milyoner olacak...
sakalını paramparça eden...
gerçekten bu kadar basit mi???
Audi Cuma günü satın aldı. Bir pound kısa tutarken, sabah ponta kapatırım. Kanada'ya bakmıyorum, 1.3326'yı geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Ama bunlar benim düşüncelerim, yanılıyor olabilirim.