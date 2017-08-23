FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 722

Ishim :

bekleyen bir sterlin/yen 182.46 ve bir sterlin/dolar çok daha yüksek - bugün işe yaramayacak - ilk fuy'u bekliyorum

iki bu zaten ... 5312 - 5326 ışıklar söndü, geçen gün çubuk satın al ...

 
Lesorub :

Sadece TP ve SL kullanmıyorum - Bu hafta için 10 çiftte 40 bekleyen pozisyonları takip etmiyorum. Şimdi TA üzerinde çalışacağım ve önümüzdeki haftaya kadar daha fazla araç ekleyeceğim.

evet sat - sınırlar! ilk 5330 pound

 
Ishim :
ve sağlık hangi duty free satın alıyor?
 
Lesorub :

işte M5

dolarların nesi var?

 
Lesorub :
sabah 1 saat boyunca tüm yatak yaralarını koyun! TA - Cumartesi Pazar - bütün hafta dinlenin!
 
Ishim :
yakında başka bir milyoner olacak...

sakalını paramparça eden...

gerçekten bu kadar basit mi???

 
new-rena : dolar mı?
 
Ishim :
Harika! Saygı duymak! Sizin için parmaklarımızı çapraz tutuyoruz! )))
 
Lesorub :

yakında başka bir milyoner olacak...

sakalını paramparça eden...

gerçekten bu kadar basit mi???

Ben test ederken, peki, eğer bir çifti yönetirseniz, o zaman bir hafta içinde biraz daha fazla bilgi olacak (işte yeni çiftler, evet! İlk başta pervazlar olacak) ve sterlin ve euro ters yönde - diğer tarafta aynı seviyeler.
 
Evgeniya Balchin :
Audi Cuma günü satın aldı. Bir pound kısa tutarken, sabah ponta kapatırım. Kanada'ya bakmıyorum, 1.3326'yı geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Ama bunlar benim düşüncelerim, yanılıyor olabilirim.
İstediğim gibi, uzun zamandır beklediğim sterlini kapattım... bugün oturuyorum ve sterlin 153050'ye kadar veya 154450'ye kadar olduğunu düşünüyorum... İlk durumda, boğaların %66'sı, ayıların %33'ü ve ikinci %55'i zaten ayı ve %45'i boğa ... diğerleri bugün için seçenekler ya arz ya da talep, bu yüzden düşündüm ve bu rakamlara yerleştim.))))) tabii ki yanılıyor olabilirim. ama yine de piyasa kanunu
