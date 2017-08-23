FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 396

Karputov Vladimir :
Bir kişi yorulduğunda böyle bir hizmete ihtiyaç duyar: "Forumdan zorla kapatma" hizmeti.
Achtung'dayım)))
 
new-rena :
evet, önemli değil. akım)
1.3022'de kaydedildi
 
stranger :
İnsanlar sinirlenmiyor, ben satışta harrierim
 
stranger :
sonuç kontrol tarihini ekleyin - 08/20/15
[Silindi]  
new-rena :
10 rakam, anladığım kadarıyla 3-4 rakamlık bir düşüş düşünüyor...
 
azfaraon :
operadaki her şey değil) telafi edilir... ve sonra öz sermaye büyümeye başlar
[Silindi]  
new-rena :
Yani bu oldukça mümkün, değil mi?
 
azfaraon :
Evet, sinirler pes etmezse. ne kadar ücret aldığına bağlı...
 
vaz :
İnsanlar sinirlenmiyor, ben satışta harrierim

İyi niyetin son jesti, Her Şeyi Bilen ve Her Şeyi Gören'in bu sürekli balyasından bıktım)

 
stranger :

Temiz. Denizcilerin sorusu yok.
