FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 375
ve 1,1040 almak???
yukarıya bakar mısın
Teşekkür ederim!
Şimdiye kadar, sadece dünün fiyatı hakkında yorum yapıyor, kimse size nasıl ticaret yaptığınızı sormuyor - yazı boyunca yalan söylüyorsunuz.
Bu konuda bir şey söylemediysem nasıl yalan söyleyeyim?))) Mantıkla ilgili sorunlar, size geliyoruz)))
Gençlere bir tekme attı, ama başarısızlıklarının sebebinin her zaman SADECE kendinizde aranması gerektiğini düşünemeyecek kadar tembeller, ey Öğretmen, başkalarında bakacaksınız ve opa gelecek.
Boşuna oğlum, satın almada 7230'dan 75'e kadar üç rakamda işe alındı.
zaman gösterecek (dağlarda ekranlar silinmez) belki Tuma satmaz )))))
Bu, bir piyasa ekonomisine geçiş, bir çift para birimi değil - başlangıçta olanlar var - oldukça, oldukça tazı. (Bu arada, aralarında en sevdiğiniz pound sadece kibirli Saksonlar - yatırımcılar minimumda)
O yüzden 1.1114'ten çıkıp nafik'e satmak gerektiğini düşündüm.
Bak, bütün bir dizi kayıp kar !!!
Ama şimdi)))
alıcılar geliyor
Perşembe, Cuma ve dün 0931-0949 aralığında 12.000'den fazla sözleşme satın alın, bir düşünün)
Ve hepsi durmadan!
ekleyin: ayılar geldi ve 12001 sözleşme sattı!
Yazının ikinci kısmını düşünsen iyi olur, ilk kısım için zaten yeterince sivrisinek yok)))
Shcha, yakında sahtekarlığa başlayacaklar) // pozisyon çevrildi ...
Bugün bir şey, özel bir gün değil - sıkıcı)
Idler'ı arayacağım...
0,5 gönderecek!
Idler'ı arayacağım...
0,5 gönderecek!