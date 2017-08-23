FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 805
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve tüm forumun sadece bu dalda tutulduğu)))?
Ve H_li burada acele mi ediyorsun? ölüyorum ... çekiyorum?)))))))))
Yarın tüm erkeklere söz veriyorum .. 28 döviz çiftinin tamamı için çizimler yapacağım ...
Bir haftadır burada her şeyin ne kadar kötü olduğunu okuyorum ... bütün dal sümük içinde)))
Ve H_li burada acele mi ediyorsun? ölüyorum ... çekiyorum?)))))))))
bir büyücü İnsanlara karşı bu kadar kaba olamaz.
Ah, peki, sen ... Generalisimo! ... neredeyse batırıyordu)))
Takım! Eşit ... sakince!
Öğretmene Denkleştirme!!!
bir büyücü İnsanlara karşı bu kadar kaba olamaz.
Aman hocam bunu mu söylüyorsunuz?
Ve şimdi bize kim olduğumuzu ve nereye gitmemiz gerektiğini kim söyleyecek?...
bir büyücü İnsanlara karşı bu kadar kaba olamaz.
Aman hocam bunu mu söylüyorsunuz ?
Ve şimdi bize kim olduğumuzu ve nereye gitmemiz gerektiğini kim söyleyecek?...
(tekrar takma ad!), Çocuğa yaramazlık yapmasına dikkat çektim.
Zaten geç geldiniz (((, hiç kimse TA, FA ile uğraşmıyor, herkes bir şey bekliyor, sonsuz kavgalar ayarlandı - hiçbir şeyiniz olmayacak.
Kalmak mutlu.
(tekrar takma ad!), Çocuğa yaramazlık yapmasına dikkat çektim.
Zaten geç geldiniz (((, hiç kimse TA, FA ile uğraşmıyor, herkes bir şey bekliyor, sonsuz kavgalar ayarlandı - hiçbir şeyiniz olmayacak.
Kalmak mutlu.
Sesney, yani Büyücü erkek değil)))
Ve bize sürekli olarak tafanız hakkında ne söylüyorsunuz? hasta)
(tekrar takma ad!), Çocuğa yaramazlık yapmasına dikkat çektim.
Zaten geç geldiniz (((, hiç kimse TA, FA ile uğraşmıyor, herkes bir şey bekliyor, sonsuz kavgalar ayarlandı - hiçbir şeyiniz olmayacak.
Kalmak mutlu.
Bucks...evet (şimdi Eski Olan'a katılıyorum) bir düşüş için oldukça değerli...
ve daha önce bahsettiğim seviye (1.081) unutulmaya yüz tutabilir...
hepsi kaybolmasa da ... başka neye ihtiyaç var? Artık hiçbir şey görmüyorum...
----------
Bana ne istediğini söyle ... çiz ... ne kadar yerli değil)))