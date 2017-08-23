FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 262

Yeni yorum
 
GopFX __ :
2 saat boyunca forumu okumadım - mantıklı bir şeyler yazacağını düşündüm - cehennem - sadece dibiller ve ornitorenkler hakkında ötecek çok şey var ugh

forexman bir istisnadır. Yani, sözlerinize bakılırsa, Audi 0.7 akıllıları hiçbir durumda beklemiyor mu? ))
Bu şimdilik sadece benim varsayımım, genel olarak bu durumu kastetmedim. Genel olarak, okurken aydınlanıyorum)
 
GopFX __ :
2 saat boyunca forumu okumadım - mantıklı bir şeyler yazacağını düşündüm - cehennem - sadece dibiller ve ornitorenkler hakkında ötecek çok şey var ugh

forexman bir istisnadır. Yani, sözlerinize bakılırsa, Audi 0.7 akıllıları hiçbir durumda beklemiyor mu? ))

Bu genel olarak benim. Bu durumu kastetmiyorum. Bilgi yeterli değil. okudum aydınlandım)

FORUMDA YANLIŞ BİR ŞEY. MESAJ YAZDI, YOK. BAŞKA BİRİ YAZIN, HER İKİSİ DE GÖRÜNDÜ). BİRİNİ SİL İKİSİNİ SİL.

 

amerikalı hackerlar...

NSA

 
Lesorub :

amerikalı hackerlar...

NSA

Aksine, bizimki veya daha büyük olasılıkla Çince)
 
forexman77 :
Aksine, bizimki veya daha büyük olasılıkla Çince)
motor aptal
 

Bu karışıklığı kapatacağım...


 
İplik, Sensei'nin benzersiz düşünceleri ve kararlarıyla doludur.
Sıkmaya çalışıyorlar. Yöneticiler saldırıları püskürtmek için mücadele ediyor)))
Senya! Yazmak!!!)))
 
Vizard_ :
Dünden önceki gün - sözleşmeler.
Bugün - vektör.
hayal kurmaktan korkuyorum...
Yarın ne olacak...
tensörler, Tanrı korusun, ne olduğunu bilir.
 
GopFX __ :
2 saat boyunca forumu okumadım - mantıklı bir şeyler yazacağını düşündüm - cehennem - sadece dibiller ve ornitorenkler hakkında ötecek çok şey var ugh

forexman bir istisnadır. Yani, sözlerinize bakılırsa, Audi 0.7 akıllıları hiçbir durumda beklemiyor mu? ))

Evet, o bir ahbap. Öğrendiklerini anlattığı, kendilerine vakitleri olmayan tembel bir dolar sürüsü oturuyor, mt'deki tablolara bakmakla meşguller.

Bütün bunları incelerse ve anlarsa, o zaman yine de size hiçbir şey açıklayamaz çünkü her cümleden sonra geri adım atacak, smaç yapacak ve aptalca sorularınızı soracaksınız, bir çizgi diğerini geçti ve sattı diye bir şey yok. ya da satın aldıysanız, orada düşünmeniz gerekir ve bu kelime size yabancı olduğu için, o zaman nah zamanınızı boşa harcamayın. Siz bir şey öğrenmek istemeyen, ancak birinin etrafından dolaşabilmek için özlemesini bekleyen bir çakal sürüsüsünüz, asla + ile ticaret yapmayacaksınız.

 
iIDLERr :
tensörler, Tanrı korusun, ne olduğunu bilir.
Ama bize bu verilmez.
Ve iyi.
vektörler var...
İşte onları içiyoruz.
O gelince...
Başka bir düşünce.
Vektörü solduralım...
Ve bir tane daha verelim...
1...255256257258259260261262263264265266267268269...1996
Yeni yorum