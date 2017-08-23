FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 413
Balabushkin A. - Seçenekler ve vadeli işlemler.
türevler. Başlangıç kursu
Vadeli işlemler. sağduyu ticareti
Hisse senedi sırları. vadeli işlemler
bu yüzden bir iş planı için dolar cinsinden ciroya (nakit, büyükanneler, elinizde ne tutarsınız) baktım. Bir kayıpla sonuçlanır. Ve bu otomatik olarak yeni bir mutfağın yaratılmasına yol açacaktır.
Ve hacim umurumda değil) Bilmiyorum ve bilmek istemiyorum. Ek olarak öğrendiklerimi ne kadar çok unutursam o kadar iyi. Bu kesin - akıllı olmaya gerek yok, her şey çok daha basit.
Lofton T tarafından mı yazıldı?
Evet.
Hisse senedi sırları. Seçenekler.Tomsett
Opsiyon ticaretinin bilmeceleri ve sırları. M. Çekulaev
Opsiyon ticareti. Thomsett
Rena, bana hacmin ne olduğunu söyle?
Burada ana isim çağrımız var: siz, diyorlar ki, bir demo üzerinde işlem yapın! Bence demoda bile ticaret yapamayacak kadar tembeller. bütün gün oturup inliyorlar. Evet, kene üzerinde ticaret yapmak mümkün, bu iyi değil, ancak vadeli işlemler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. pratikte küçük bir fark. orada, formlar daha net, daha keskin ve bu nedenle girişler daha doğru ve siparişler daha büyük. Pekala, Rena'nın dediği gibi, bir yükseltme hedefinin hakkaniyeti 5 dereceden 15 dereceye yükseltilebilir. )
Ö! Doğrudan gerçek ve gerçek zamandan. Sedna) Böyle bir öz sermaye türkiyem var. 28 çift Sorun değil ve ne zaman girileceği - umrumda değil. Ve vadeli işlemler ve seçenekler - umrumda değil. Ve hacimler umursamıyor. Bütün bunlar, handikap ticareti ile kesinlikle ilgisi olmayan saçmalıktır. Sonuncusu gerçeğin ardından. Bunu ne zaman anlayacaksın?
Bir tüccar, her şeyden önce, hiçbir şeye inanmayan bir şüphecidir. Depodaki büyükanneler ancak eylemlerine mutlak bir güven duyduktan sonra görünmeye başlar.
35 dakika oldu...
Şartnamelerde verilen ortalama sözleşme değerini bulun ve çarpın.
Yani ortalama 1 lot 100.000 birim aldım. Euro 125 bin, sterlin 62,5 bin, Kanada 100 bin, hatta Japon lotunun Forex'te maliyete bölümü bile 100.000 civarında çıkıyor.
Yani herkes, dolar olarak sayarsanız, lotta yaklaşık 60-100 bin adet var. Ve dolar değerine göre hesaplanırlar.
Ve genel olarak, bakılacak bir şey olduğunu fark ettim ve buna karşı bir şey söylemiyorum. Ama neden oradaki hacim Forex'ten on kat daha az?
Forex tablosunda bu FX'dir. "Toplam hacim" izledim, doğru anladıysam günlük sözleşme hacmi bu.
Raporlar burada
ftp://ftp.cmegroup.com/daily_volume/
NOB'un ne olduğunu bilmiyorum.
Vergi tabanı.
Evet, “sadece opsiyonlar altında haklar var, yükümlülük yok”, “sadece borsa bir opsiyon satma hakkına sahip”, “tezgah üstü işlemler için geçerli” ise nereden geliyor, ikincisi özellikle, bu bir seçenek ve tezgah üstü. GEREKLİ GO'YA SAHİP OLDUĞUNDA, BORSA ÜZERİNDE TİCARET KURALLARINA ÇATIŞMAYAN HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ.
Bu yüzden en azından temelleri anlamadan bu tür sorular sormanıza gerek yok ve hiç de gerekmiyor, bir kafanız var - bir düşünün, ben bir danışma masası değilim.
Utanma. Her şeyi doğru yazdım. Teslimat şartlarınızla seçeneğinizi nasıl satacağınız inanılmaz... bu komik bile değil - insanları yanlış yönlendirmeyin.
Vergi tabanı.