new-rena :
Evet. boo. - iyi, ama benim için değil)
Boo. evet... şüpheli bir şey. Anti-bilimsel, derdim. Ama bu Temmuz zirveleri - çoktan yükseldiler. Umarız poundları yakında kırılır.
 
new-rena :
ve eşitlik o zaman büyür sevgilim)))
Öğren, ha? Onuda istiyorum. Böylece rüzgara karşı ve depo aynı anda büyür.
 
Bicus :

Doğru şekilde. Böyle anları gözünüz kapalı izlemek daha iyi ve ne gelebilir ki, değil mi? Üstelik sadece iki seçenek var: ya erik ya da 150 pip .

)))

Büyük'ü kötü dinlediniz ve O'nun Bilgeliğinin tamamını anlayamadınız, O sekiz yıldır böyle ticaret yapıyor)))

Sadece HIM'de 150 pip değil, 30 pip var)

 
Çay içtim ve hemen bir luntik ile bir pound, aferin, ne oldu?
 
rüzgar nehirden değil okyanustan görülmelidir // trend ve trend aslında ...
 
Lanet etmek! İşte bulmaca yine burada. ))))
 
new-rena :
yarın göster. neden düne ihtiyacımız var?

zaten onun gibi konuşuyorsun..

Sormaya utanıyorum ama 20 Ağustos'a kadar 32 sho'ya Lun alımları ile ne yapmalıyım? tahmin ettin mi?

 
stranger :

Büyük'ü kötü dinlediniz ve O'nun Bilgeliğinin tamamını anlayamadınız, O sekiz yıldır böyle ticaret yapıyor)))

İyi evet. Öğretmene soru sorulmaz. Boşaltır ve açıklığa akar. Ama sahte öğrencileri... onların alnına bir değnek verirdi.
 
bulmaca ne? birisi yüksekten veya alçaktan ısırıldı. şu anda Kolyan ile uzun ve acılı bir tanıdık olacak .... ciltler gidecek, vb. vb.
Peki, söz verdin 1.3260)))
