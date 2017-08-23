FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 110
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü paylaşmıyorum.
PA tarafından ayda seviye tekrar testi, sonra göreceğiz.
evet, teoride, hepsi iyi para kazanıyor ve asla batırmıyorlar, böyle şeyler))
Burada bir nüans var, muhtemelen 1.10 seviyesini seslendirdiklerini okudunuz - doğru mu?, seviye bu, 1.0990 olabilir; 1.0995; 1.1005; 1.1045.
seviyeyi bilmen lazım
Satış
Gerçek Jedi, Strange gibidir, ancak kabul etmez.
ps sadece harrier'ı kazanmayacağız
Ama boşuna, daha inandırıcı olurdu
Burada bir nüans var, muhtemelen 1.10 seviyesini seslendirdiklerini okudunuz - doğru mu?, seviye bu, 1.0990 olabilir; 1.0995; 1.1005; 1.1045.
seviyeyi bilmen lazım
Şey, sho, Senseyushka, sana 0892'nin altında vermediler, duman)
Satış
aynı muy...