FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 52
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
dolar için euro satın al,
bu yüzden, euronun dolar karşısında düşmesini önlemek istiyorsanız - euroyu satın almanız ve dolarları geri vermeniz gerekiyor - ve eğer onlara sahip değilseniz - ne yapmalısınız?
ve ECB dolar basmıyor ...
işte sorun
boşver, rotanın nereye gideceğini hala tahmin edemezsin. içeriden öğrenilen bilgiler burada tutulmaz. ve 10-1000 dolar fiyatı şok etmeyecek, nefesini kesmeyi deneyebilirsin ve ... hiçbir şey fark etmeyeceksin)
İnternette bir şey bulsanız bile, yine de yardımcı olmaz, çünkü bu bilgi zaten eski bir bilgidir ve artık yok
beyninizi daha iyi çalıştırın ve dövüldüğünüz ve dövüldüğünüz durumu sindirin.
yabancı, alışveriş bölgesi, euro, CME ile mi yoksa ninja ile mi? Yoksa senin bardağından mı? Her nasılsa CME web sitesinde böyle sayılar bulamadım ... Bu konuyu okuduktan sonra tamamen aptallaştım, öyle bir saçmalık düştü ki annem ağlama)))
Bu oran, yerleşikler için döviz işlemleri olması durumunda para birimi dönüştürmeye dayanmaktadır.
Birisi bir dağ ruble satarsa, ancak alıcı yoksa, Rusya Merkez Bankası onları satın alacaktır, çünkü bu onun doğrudan sorumluluğudur, bunu yapmazsa bir ruble ödeyecek,
sonra ne olacağını kendin düşün .
ama bunu düşünemiyorum - bunun gibi - ve burada sorunun basit olduğunu ve cevaplamasının kolay olduğunu düşündüğü biri varsa, bana açıklasın:
1) sen yaz -
ve alıcı yok
bu bir yalan - her zaman bir alıcı vardır!
ve kim biliyor musun?
Alıcı benim!
Her zaman 1 dolara Google rublesi almaya hazırım - bir dolarım var - dürüstçe (inanıyor musun?) (aksine, ben de hazırım ve 1 rublem var)
alakasız yorum: bu şu anlama geliyor? yani ben mm )))))))))))))) sadece benim yayılmam geniş - peki, nedir bu
2) Tek soru
fiyat ne kadar hızlı google'ın bire bir oranına düşecek,
birinin piyasaya çok miktarda ruble getirmesine rağmen ...
ve bu sabah sorduğum sorulardan sadece biri ve her şey nasıl başladı
bağlantı
ama bunu düşünemiyorum - bunun gibi - ve burada sorunun basit olduğunu ve cevaplamasının kolay olduğunu düşündüğü biri varsa, bana açıklasın:
1) sen yaz -
ve alıcı yok
bu bir yalan - her zaman bir alıcı vardır!
ve kim biliyor musun?
Alıcı benim!
1 dolar için her zaman trilyon ruble almaya hazırım - bir dolarım var - dürüstçe (inanıyor musun?) (aksine, ben de hazırım ve 1 rublem var)
alakasız yorum: şu anlama geliyor? yani ben mm )))))))))))))) sadece geniş bir yayılımım var - peki, nedir bu
2) Tek soru
fiyatın ne kadar hızlı bir trilyona bir oranında düşeceğini,
birinin piyasaya çok miktarda ruble getirmesine rağmen ...
ve bu sabah sorduğum sorulardan sadece biri ve her şey nasıl başladı
Belki hala ilginçtir, bkz. zogman http://www.iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/trunin_RVV_1-2015.pdf
Daha sonra Rusya'yı da değiştirmesine yardımcı olacağını söylüyor)))