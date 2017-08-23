FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 755
Sadece adını sordum...
Art niyet olmadan ... chtol'e cevap vermek zor)))
Ooh... Sensei geri döndü... Çıldırıyorum...
Yeni TC'nin adı ne?
Rapor ediyorum - test plana göre gidiyor, Avustralya kapandı - dün girişi düzenledi.
ancak Kanada / Yen için TP'nin uzantısı - şimdilik tutacağım.
Ekle. Büyükbabaya tüm sorular
Lütfen bağış yapın.. bir iyilik yapın...
Rapor ediyorum - test plana göre gidiyor ....
Lütfen bağış yapın.. bir iyilik yapın...
oldukça mümkün.
bir saat ve 8 dakika içinde programa göre yeni bir işaretlemeye sahip olacağım, onu bağlayacak ya da bağlamayacak, zaten piyasaya bağlı.
ve 3 dakika içinde kivi bekliyorum. Bugünü kapsayıp kapsamayacağını merak ediyorum)
Gününü şimdi mi kapatıyorsun?
Numara. Her çift ayrı ayrı analiz edilir Öz sermaye dengesinin atlaması beklenir.