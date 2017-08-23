FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 945
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada on bir sayfa geride doğum gününü kutladık.
Teşekkürler millet!!!!!!!!!!!!!!!! ve senin için iyi bira kupaları......
Mutlu cumalar!!!
ben girmiyorum Baykuşta indirim başladı . kendimi takas ederim. 1.117 den alım var izliyorum Ben girilecek bir yerden bahsediyorum.
Gönderinin yapıldığı tarihte, fiyat sadece 1.1170 seviyesindeydi.
Peki sonunda ne var - satın alındı mı yoksa satıldı mı?
Teşekkür ederim!
kırmızı veya mavi
Birçok insan mavi ister.Onu alacaklar mı???
Gönderinin yapıldığı tarihte fiyat sadece 1.1170 seviyesindeydi.
Peki sonunda ne var - satın alındı mı yoksa satıldı mı?
Teşekkür ederim!
Odur..
Sana ne oldu???
121 de gerçek tahmin çıktı...
harikalar!
Şimdi Euro'yu 1.1070'den izliyoruz.(Öngördünüz mü???) yoksa ben mi karıştırdım?
Teşekkür ederim!
kırmızı veya mavi
Birçok insan mavi ister.Onu alacaklar mı???
saçmalık (((, Evra dolar ve altını sever)))) - yeşil seviyelere odaklanarak altın izini takip edecek)))))
Odur..
Sana ne oldu???
121 de gerçek tahmin çıktı...
harikalar!
Şimdi Euro'yu 1.1070'den izliyoruz.(Öngördünüz mü???) yoksa ben mi karıştırdım?
Teşekkür ederim!
saçmalık (((, Evra dolar ve altını sever)))) - yeşil seviyelere odaklanarak altın izini takip edecek )))))
Yukarıda ve aşağıda altın bir iziniz var.
Sonunda neye odaklanmalı?
Teşekkür ederim!