FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 945

Server Muradasilov :
Bu arada on bir sayfa geride doğum gününü kutladık.

Teşekkürler millet!!!!!!!!!!!!!!!! ve senin için iyi bira kupaları......

 

Mutlu cumalar!!!


 
vaz :
ben girmiyorum Baykuşta indirim başladı . kendimi takas ederim. 1.117 den alım var izliyorum Ben girilecek bir yerden bahsediyorum.

Gönderinin yapıldığı tarihte, fiyat sadece 1.1170 seviyesindeydi.

Peki sonunda ne var - satın alındı mı yoksa satıldı mı?


Teşekkür ederim!

 

kırmızı veya mavi

Birçok insan mavi ister.Onu alacaklar mı???


 
Владимир Жириновский :

Gönderinin yapıldığı tarihte fiyat sadece 1.1170 seviyesindeydi.

Peki sonunda ne var - satın alındı mı yoksa satıldı mı?


Teşekkür ederim!

Başarısız pip, partide bir baskın vardı. En hafif tabirle baykuş beni korkuttu. Minimum artı ile kapandı. Pound'a geri döndü, kivi'ye inandı, gerisi yaşlı.
 
Ishim :

Odur..

Sana ne oldu???

121 de gerçek tahmin çıktı...

harikalar!

Şimdi Euro'yu 1.1070'den izliyoruz.(Öngördünüz mü???) yoksa ben mi karıştırdım?


Teşekkür ederim!

 
Владимир Жириновский :

kırmızı veya mavi

Birçok insan mavi ister.Onu alacaklar mı???


saçmalık (((, Evra dolar ve altını sever)))) - yeşil seviyelere odaklanarak altın izini takip edecek)))))

 
Владимир Жириновский :

Odur..

Sana ne oldu???

121 de gerçek tahmin çıktı...

harikalar!

Şimdi Euro'yu 1.1070'den izliyoruz.(Öngördünüz mü???) yoksa ben mi karıştırdım?


Teşekkür ederim!

Ben hep böyle oldum - daha az trol dinleyin)))) (evet, hala çok uzağım .... liderlere .....)
bugün geri alınan doları aldı... aynısını yap, merhaba şimdiye kadar aynı =) (pound)
 
Ishim :

saçmalık (((, Evra dolar ve altını sever)))) - yeşil seviyelere odaklanarak altın izini takip edecek )))))

Yukarıda ve aşağıda altın bir iziniz var.

Sonunda neye odaklanmalı?

Teşekkür ederim!

