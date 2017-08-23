FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 280
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki neden almadım tarladan koşardım )))
ah şu saha atışları
akşam olacak, yemek olacak...
.
Mavi bir arka planda ne tür bir post factum - buraya yazın ve daha spesifik olun (bu ne tür bir "gevezelik", aralığı belirtin) - Yüksek hızlı dalışınız için rakipleriniz olacağını düşünmüyorum. ))))))))))
gönderileri noktalarla doldurmanın ne yolu! (Siz dahi misiniz?)
gönderileri noktalarla doldurmanın ne yolu! (Siz dahi misiniz?)
Ben bir dahi değilim - ama bir fren forumu!
cehennem ikinci bir gönderi olmadan yaz ...
kısalık yeteneğin kardeşidir))) sadece yeni bir sayfaya gittiğinizde forumun buggy olması.
Ben bir dahi değilim - ama bir fren forumu!
cehennem ikinci bir gönderi olmadan yaz ...
Yazıyorum
sen bir dahisin!!!
o zaman tamam ))))) (Ben de öyle düşündüm .....)
sen bir dahisin!!!