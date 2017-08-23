FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 991

kısacası, işte yeni bir büyü:

 
Lesorub :

şimdi serbest bırakıldı (tüm siparişler tamamlandı) akşam saat dokuzda nereye gideceğini göreceğim .... (şimdi al-durdur 125 pip koyacağım.)
 
Ishim :
http://www.youtube.com/watch?v=r4eQtccwOZw

siktir git bak seni aşağılarlar iiiiii... resimde TR yazıyor...

DOLL orijinal değil (hemen vermezse) ...

Владимир Жириновский :
блин...
.А что с профурсеткой случилось то?


Bugün seçeneklerin sona erdiğini varsayacağım

 
Lesorub :

Bu şeytan çubuğuna bakılırsa, önce 1.1050'ye çıkması gerekiyor...
 
Glinvit :
Bu şeytan çubuğuna bakılırsa, önce 1.1050'ye çıkması gerekiyor...
belki akşama kadar Sellovsky'yi de navayut yapacaklar ...
 
Lesorub :

1026 eski seviye. (geri çekilmelerde trend dönüşleri var - şimdi bir geri dönüş var)
 
Altın, bu çok normal
 

kadu hakkında ne düşünceler?

çift aşağı?

 

"Deli Köpek": dolar/yen fiyatı Y100'e düşecek

http://www.forexpf.ru/news/2015/10/02/ayy8-beshenaya-sobaka-dollar-iena-podesheveet-do-y100.html

Eishi "deli köpek" Wakabayashi (yaklaşık. ProFinance.ru : Bay Wakabayashi, 1966'dan beri BTMU'da döviz ticareti yapmaktadır ve takma adını son derece agresif ticaret tarzı nedeniyle almıştır. Bay Wakabayashi, para biriminin teknik analizine dayalı döviz tahminleri yapmasıyla tanınır. uzun vadeli grafikler ve 1995 ve 2012'de yen dönüm noktalarını başarıyla tahmin etti) gelecek yıl dolar / yen'in fiyatının Y100'e düşeceğine ve Nikkei 225 hisse senedi endeksinin mevcut 17750'den 10.000'e düşme şansına sahip olduğuna inanıyor Enflasyon üzerinde herhangi bir etkisi olmaksızın, yen'in çöküşünü ve borsanın büyümesini etkiledi ve teşvik etti" dedi. “Açık hale geldi ve şimdi bu eğilimlerin tersine döndüğünü göreceğiz. Lehman Brothers'ın çöküşünden bu yana dünya, emtialarda açıkça görülen deflasyonist bir döngü içerisindedir ve riskli varlıklar, sadece dünya çapında para basımı nedeniyle talep görmektedir. Pahalı bir dolar ABD'yi derin bir deflasyonun eşiğine getirdi ve böyle bir durumda Fed'in faiz artırımı sadece gülünç değil, aynı zamanda zararlı da. ABD hisse senetleri faiz artırımı beklentisiyle değil, bunu engellemek için düşüyor.”

bu bana birini hatırlatıyor

