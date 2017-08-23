FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 113
dana yahni, füme, taze dondurulmuş ....))
Euro programa uygun, 1.0732
sessizce Strange'in kârını yemek
oh, kâr şefini vur...
oh, kâr şefi vurdu ...
Bugün kasapta boşaltma mı yapıyorsunuz?
Harrier'ın göbeğine oranlar vb. hariç, petrol fiyatını etkilemez. Ve şimdi çubuk yükseldi çünkü çok sayıda satıcı var, ancak paritenin alıcıları güçlü bir şekilde pozitif bölgede, bakiye 1.27 civarında
Bugün et günü! öğle ve akşam yemeklerinde sığır eti. ))))))))))))
1.0860'tan (destek) 1.1'e (anahtar direnç) bir toparlanma seçeneği var.
En üstte 1.0904, gerçek hacim (direnç), bir sonraki 1.0935'tir (1.1'e gitmek için anahtar dönüm noktası).
Hareketler:
1. Şimdilik satışlar 1.0860'a kadar çıktı ama 1.0904'ü geçersek 1.0935'e giden yol açılır.(Orada göreceğiz)
2. 1.0860'tan kısa bir duraklama ile satın alabilirsiniz, hedef 1-1.0900(+\-), hedef 2-1.1
3. 1.1'den sıkı satış
nasıl yukarı çektiniz... euro 1.21-1.015 Şubat'a kadar işte size bir koridor .. pozisyonlardan birinde alım varsa, başka bir pozisyonda güvenle işlem yapabilirsiniz .....