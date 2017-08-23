FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 998
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Günaydın ...
USD/CAD 1.3180 alış durdurma
USD/JPY 119.81 satış durdurma
USD/CHF 0.9727 alış durdurma
pound üç aylık seviyelerin konfor bölgesinde, 5130'luk bir arıza 5045'te başlayabilir - daha sonra arızaya geri dönüş mümkündür ve düşüş trendinin 4890 + -....'ya kadar devam etmesi mümkündür.
bu, 46'dan 49'a son büyüme sırasında tek bir borç olmadığını düşünüyor ....... onlar da düştü ve 5380 bölgesinde üst borcu kapattılar
Sana ve Lactone'a dün cevap vermek istedim ama "cevap" ve "yeni yorum" butonları inatla çalışmak istemedi)
Ekim aralığı çok dar, 15177-15251 ve Cuma günü sona ermeden önce genişlemesi pek olası değil, bu yüzden bu hafta için aralıktan bahsettim. Dün kırmızı forumda 5160 vermelerinin de pek mümkün olmadığını yazmıştım.
Eidler, söylenecek bir şey yoksa, o zaman susabilirsin, yoksa traktörün 46 pound için gelmediğini ve euro paritesi hakkında, doların büyümeye devam edeceğini de hatırlıyorum.
Öğretmenim ve kendinizi yıkamanız gerekir)
pariteyi unut. 0,85 ciddi bir hedeftir.
En iyi ihtimalle önümüzdeki veya 17. yılın sonu, ama şu ana kadar geleceği görmüyorum) Bu arada dolardaki düşüş, yüzde oranı çoktan emildi, siparişler askıda kaldı, dinlenme bekliyor. Yükselirse ne olacağını söyle ya da biliyor musun? Bir koyun sürüsü tarafından acele edin, asın ve harika satışlar)
evet kim bir şeye dokunacak? Draghi bunu yapan son pislik gibi görünüyor.
peki, 16, 17... işte böyle ticaret yapmalısın.
Strange, yuh için 50 pips alabilir misin?
Mümkün, ancak 40 puan daha yüksek) Ve ne, açılıştan kuzeye gitmek istemediniz mi?)
Mümkün, ancak 40 puan daha yüksek) Ve ne, açılıştan kuzeye gitmek istemediniz mi?)
neden daha düşük değil?
aşağıda hiçbir şey olmamasına rağmen...