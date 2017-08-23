FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 942

Evgeniya Balchin :
)) Sabah aldım)) ama erken görüyorum / 15137 kafa karıştırıyor
???
 
vaz :
???
evet 1, 55 gösteri, yani ben aldım, eğer bir hata yaparsam, sırf kendimden dolayı
[Silindi]  
Evgeniya Balchin :
evet 1, 55 gösteri, yani ben aldım, eğer bir hata yaparsam, sırf kendimden dolayı
Doğru, 1.5170 alım için alım limiti 1.5505 ...Dürtü hareketi olacak..
 
Evgeniya Balchin :
evet 1, 55 gösteri, yani ben aldım, eğer bir hata yaparsam, sırf kendimden dolayı
Düşüşün nedenini okuyun. inandırıcı değil Her şey İngiltere Merkez Bankası'nın varlıklarına bağlı . Baykuş, daha önce yazdığım gibi, beni daha çok endişelendiriyor. Genellikle sessizce oturur. Kısa çizgilerden şu ana kadar sadece küçük bir geri tepme görüyorum. Genel olarak, bugün yaşamak veya beklemek için umut kalır.
[Silindi]  

Şematik olarak.

 
mmmoguschiy-new :
Seni hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum ama 121 gitmeyebilir

 
vaz :
Hiçbir şey okumak için zamanım olmadı, dün zaten pound baykuşunu azarlamaya başladım. Yahudilere göre her şey düzgündü, çizim şirindi, herkes stok yapıyordu ve sonra şanssız biri podyumdan konuştu ve hepsi bu kadar. İşim dün satışı yazdı ama ilginç bir teorisi var ve demo-pammlar hakkında hiçbir fikri yok. büyüyeceğini düşünüyorum. Trendi tersine çevirmek için bugün bir doldurulmuş hayvanı daha podyuma sürüklemeleri yeterli. Dolarda henüz ciddi bir büyüme için bir neden yok.

 
Ishim :

Günaydın. Eureka'da daha ciddi bir hamleye güvenmeye değer mi? USD/JPY paritesi biraz daha yükselebilir (%100 emin değilim ama kesinlikle kendiniz görebilirsiniz).
 
vaz :
Günaydın. Eureka'da daha ciddi bir hamleye güvenmeye değer mi? USD/JPY paritesi biraz daha yükselebilir (%100 emin değilim ama kesinlikle kendiniz görebilirsiniz).
1.0790'dan yukarı doğru iyi bir hareket olacak.
 
new-rena :
İşim :

Sanırım yanılmışım...

1.1070-50 olması muhtemeldir.

Ve son loy 1.1110 güncellenecek.Bana öyle geliyor.

Teşekkür ederim!

