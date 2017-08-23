FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 874

iIDLERr :
Yarın onun için ne çizeceksin? bugün ne oldu?
Peki, onsuz nasıl? heee hee...
 
merhaba millet ... gürültü yapıyor musunuz? =)

Köy tatili iyidir =) sokak kedisi ziyarete geldi =))

Sol elinizle bir fareyi mi kovalıyorsunuz yoksa kedi onu açlıktan mı kemirdi?
[Silindi]  
evet, açlıktan ölecek ... şu anda ... oburluktan daha yükseğe tırmandı \u003d)) çalışıyor, kampanyaya geldi \u003d)

 
Eh, Yks saati birazdan gelecek)
 
euro satın almak için iyi ücretlendirilir. Bir geri dönüş bekliyorum ve satın almaları yakalamaya çalışacağım .

"1.12'ye yakın" satın almak gerekiyordu.
Bu tam olarak 1,12 anlamına gelir veya 1,1170'in biraz altındadır, örneğin (İstek Listem).
Şimdi satın almak için hayu'da - rahat olmazdım.

Lütfen sözlerime uyma.

Teşekkür ederim!
 
Ve kışın nerede yaşayacak?
 
Merhaba Roman)
Bir kedi kisvesi altında, M'den bir flash sürücünün reklamını yapıyorsunuz ....)))

Euro ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Hala 1.21'i mi bekliyorsun?

Şimdiki an ilginç.


Teşekkür ederim!
 
Yaklaşık olarak merkez bankalarında kararların nasıl alındığı)). (Bugünkü benzer gösteri)

 
Öğretmen, peki ay'ın koylarında ne var?) Alttan dökün)))))))))))))))))))))))))))))))) )
 
Yarın onun için ne çizeceksin? bugün ne oldu?
