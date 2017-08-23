FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 854
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yine de eurobucks'ı aşağı itmeli, bana öyle geliyor ki
Kahretsin, ne yapacağım, aldım ...
ve frangı:
Kahretsin, ne yapacağım, aldım ...
ve frangı:
Affedersiniz, bu ne tür bir resim?
Kahretsin, ne yapacağım, aldım ...
ve frangı:
kapatın ve biraz daha düşük satın alın.
Ya da aşırıya kaç. Arzunuza bağlı)
birinin?
kabarık değil mi?
kahretsin nerede böyle bir güven ? Satın almak için beş lot girer girmez bir kuruş fiyatındayım!))))
Böyle bir tahmin aracı duydunuz mu?
Böyle bir tahmin aracı duydunuz mu?