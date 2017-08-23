FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 686

Yeni yorum
[Silindi]  
new-rena :
Evgeniya Balçın 2015.09.01 13:13 TR

Hareketiniz beyler! zaten konuya giriyorum)

şeytan)))

 
Vladimir Zubov :

şeytan)))

)))

Bu başlangıç, basit şans ve henüz en iyi program değil) vasat ....

 
new-rena :

)))

Bu başlangıç, basit şans ve henüz en iyi program değil) vasat ....

Ve hepsi karlı. Kase neye dayanıyor?
 
forexman77 :
Ve hepsi karlı. Kase neye dayanıyor?

evet ne hata...

normal tahmin, burada başka ne yapabilirim ....

şimdi, bir zarara gidecekler. ne kadardır...

[Silindi]  
new-rena :
Evgeniya Balçin 2015.09.01 13:13 TR

Hareketiniz beyler! zaten konuya giriyorum)

Gülnaz'dan sinyal var
 
pako :
Gülnaz'dan sinyal var
bırak cho)
 
new-rena :

evet ne hata...

normal tahmin, burada başka ne yapabilirim ....

şimdi, bir zarara gidecekler. ne kadardır...

Neredeyse tüm kitapları Rusça okudum. Muhtemelen Pierre Kaufmann okuyacağım. Okumadın mı?

Edgar Peters bile okumaya başladı, hiçbir şey anlamadı, her şey formüllerde.

 
forexman77 :

Neredeyse tüm kitapları Rusça okudum. Muhtemelen Pierre Kaufmann okuyacağım. Okumadın mı?

Edgar Peters bile okumaya başladı, hiçbir şey anlamadı, her şey formüllerde.

tek bir kitap okumadı.

yaptığım her şey - 4-rki ile başlayan bu konudaki her şey.

 
new-rena :

tek bir kitap okumadı.

yaptığım her şey - 4-rki ile başlayan bu konudaki her şey.

Sadece matematiğin ticaret için geçerli olup olmadığını merak ediyorum. Örneğin, bazı formüllere göre filtreleme.
[Silindi]  
new-rena :

evet ne hata...

normal tahmin, burada başka ne yapabilirim ....

şimdi, bir zarara gidecekler. ne kadardır...

Kapanış bir demet halinde mi yoksa her bir çift ayrı ayrı mı?
1...679680681682683684685686687688689690691692693...1996
Yeni yorum