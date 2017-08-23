FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 909

Yeni yorum
 
vaz :
Yahudi'ye laf atmaya mı karar verdin?

evet alım askıda, TP 1371 istiyorum...

ve pound kilitli çıktı

 
Lesorub :

evet alım askıda, TP 1371 istiyorum...

ve pound kilitli çıktı

Son zamanlarda pounda dokunmadım. Küresel olarak, sadece girişin çok daha güzel olacağını düşünüyorum.
 
Lesorub :

evet alım askıda, TP 1371 istiyorum...

ve pound kilitli çıktı

Yahudi terimleriyle sl 1.121 (biraz fazla) alıyorum, yine de geçiyorum.
 
vaz :
Son zamanlarda pounda dokunmadım. Küresel olarak, sadece girişin çok daha güzel olacağını düşünüyorum.

pound yakında hareket gösterecek, yeterli görünmeyecek... //en son sistem kontrol ediliyor...

 
bana forumdan birini hatırlattı
Dosyalar:
IMG_20150918_164954.jpg  1745 kb
 

Başını sallamaya başladı ........ ugh, küreselden korkma ..........


 
Frank 98854)))
 

Euromoon'da sadece pire değil arka ayakları da topladım.

Pozdaki güven kaybolduğunda olur...... o hala paradır.

 
Vadens :

Başını sallamaya başladı ........ ugh, küreselden korkma ..........


aptal insanlar şanslıdır
 
Teacher :
aptal insanlar şanslıdır

Kesinlikle!

Medeniyetin bütün sorunları akıldandır.

1...902903904905906907908909910911912913914915916...1996
Yeni yorum