FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 909
Yahudi'ye laf atmaya mı karar verdin?
evet alım askıda, TP 1371 istiyorum...
ve pound kilitli çıktı
Son zamanlarda pounda dokunmadım. Küresel olarak, sadece girişin çok daha güzel olacağını düşünüyorum.
pound yakında hareket gösterecek, yeterli görünmeyecek... //en son sistem kontrol ediliyor...
Başını sallamaya başladı ........ ugh, küreselden korkma ..........
Euromoon'da sadece pire değil arka ayakları da topladım.
Pozdaki güven kaybolduğunda olur...... o hala paradır.
Başını sallamaya başladı ........ ugh, küreselden korkma ..........
aptal insanlar şanslıdır
Kesinlikle!
Medeniyetin bütün sorunları akıldandır.