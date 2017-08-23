FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 801

new-rena :
Ben de İşim'e. Eh, alışılmış - beşinci seviyenin ilk seviyesi ... Bu arada, nasıl bir mizah anlayışınız var?
Mükemmel .. Şaka yapmayı severim .. KVN'ye katıldım .. Ama asla kişisel olmadım ...
 
 
new-rena :
Ben de İşim'e. Eh, alışılmış - beşinci seviyenin ilk seviyesi ... Bu arada, nasıl bir mizah anlayışınız var?
Beni bir şekilde sohbetlerinize dahil etmeyin, tüm dinlere saygı duyarım! (Ve genel olarak bu forumda din konusunu açmamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum!). Para birimleri, jamisonlar, yatlar hakkında ovun - daha zararsızdır.
Vadens :
Allah birdir ve akıllılar bunu anlamalı ................
İnkarı nerede görüyorsunuz?
Vadens :
Hedef?
Yarın olacaklar, benim açımdan gün içinde muhtemel hedefler açıklanacak.
 
Ishim :
Beni bir şekilde sohbetlerinize dahil etmeyin, tüm dinlere saygı duyarım! (Ve genel olarak bu forumda din konusunu açmamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum!). Para birimleri, jamisonlar, yatlar hakkında ovun - daha zararsızdır.

Her şey! Bıyık üzerinde yara. Kabul edilmiş.

Ve beşinci kez yoruldum, yatağa gittim ....

 
Dinleyin rahipler, hadi kuyuya gidelim .... de. cho, birkaç kaynak?
 
Nestradamus :
Bir şaman her zaman rekabetin dışındadır ... keşke beşinci seviyeye geçebilseydi, sinek mantarından atlayabilir ve kendini sis olmadan açıklayabilir)))
Sis olmadan imkansız, sana ne diyeyim! uyum her yerde gereklidir - tahminde uyum vardır - fiyat yoktur. (sizin yönteminizde de bu var! - uyumun kapandığı noktalar diyebilirim, düzeltmenin son noktaları bunlardır - fiyat için serbestlik noktaları)
 
iIDLERr :
Dinleyin rahipler, hadi kuyuya gidelim .... de. cho, birkaç kaynak?

fizik sorusu...

Fizikte, ışık hızından daha büyük hız nedir? // görelilik teorisi çok sıradan. daha iyi cevap gerekli

 
azfaraon :
Oldies'e direnmek istediğinizi hissediyorum............ Klava'ya ilk oturduğumda konuyla ilgili olan insanlar var .......... Ben şimdi yazacağın tüm "yüksek" kelimeleri bil ........ sadece bu İnsanlar kimseye öğretmek istemiyorlar, kimseye talimat vermiyorlar, deneyimlerini kimseyle paylaşmıyorlar ........ Equals ile iletişim kurmak istiyorlar .. ..................
