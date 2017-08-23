FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 924

Lesorub :
biraz güvercin...
sarhoşken normal ama eğlenceli) ertesi gün kene ile kafasından çıkarmıyor, dönüyor.
 
Ishim :
Çinliler gibiler - şu anda büyüyecekler, büyüyecekler))))
ama bilmiyordun ... aynı anda her şeye ihtiyacın var)
 
new-rena :
Bu arada, pound ulaştı (100pip) euro henüz değil.

Ekle. 5249 satın alma limiti

 
Ishim :

30 dakika, tamam mı? Yapacağım, her şey olacak)))
 
Sınırları anlamıyorum. Yani oradan alım olur mu?
 
evet
 
ahh tamam. O zamana kadar satışı kapatmayacağım.
 
usta işi))

 
Sterlin belli, ama euro için sorun ne?
 
1.1050 euro (1062 TP) ile her şey yolunda
