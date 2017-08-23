FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 704

[Silindi]  
new-rena :
işaretleme zamanı, tatil köşeyi dönünce...

Eh, ezmenin nerede olduğunu bilmiyorum...

Ivan Vagin :

Eh, ezmenin nerede olduğunu bilmiyorum...

Eh, en azından 3D'niz yok .... Ekranım neredeyse bu formattan kırıldı)

belki 20 yıl sonra görürüz? Bugünkü Yahudi'den bahsediyordum... Normal bir ticaret yok - ne al ne de ver ....

new-rena :
belki 20 yıl sonra görürüz? Bugünkü Yahudi'den bahsediyordum... Normal bir ticaret yok - ne al ne de ver ....

Neden 20., 15. yıl - 10.000'den fazla beş basamaklı oynaklık ....

Ivan Vagin :

Neden 20., 15. yıl - 10.000'den fazla beş basamaklı oynaklık ....

Vay. Önce yarım yıllık arama iznini göster .
new-rena :

Eh, en azından 3D'niz yok .... Ekranım neredeyse bu formattan kırıldı)

belki 20 yıl sonra görürüz? Bugünkü Yahudi'den bahsediyordum... Normal bir ticaret yok - ne al ne de ver ....

100 pip para değil mi?

 
pako :

100 pip para değil mi?

ben yapmadım (((

//Şaka yapıyorum pako, şaka yapıyorum... prog shaman, daha zor olurdu...

 
new-rena :

ben yapmadım (((


birleştirmek?
 
Alexander Laur :

Peki "Normal ticaret yok" veriyorsunuz:

6 işlem: 2 eksi ve 4 artı 6 saatte. :)

Eh, muhtemelen bugün için 200 parçam var (tabii ki) .... genellikle 3 kat daha fazla.
new-rena :
Vay. Önce yarım yıllık arama iznini göster .
https://www.mql5.com/en/signals/50639
Ivan Vagin :
https://www.mql5.com/en/signals/50639
evet güzel güzel...
