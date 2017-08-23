FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 885
Sana ne olduğunu bilmiyorum, ama tamamen insanca, saygılarımla)
Strange'i nasıl tekmeledikleri önemli değil, sterlin 56'ya gönderdi, ama aslında sterlin zaten oradaydı.
Saygı duymak!
Sadece bir öğretmen var ve bu O!!!
İyi haber, kelimenin tam anlamıyla ticaret yasağı. (boom bekle)
tamam ben yatıyorum herkese merhaba
ve çubuklarla yağmalayın:
Pound'un söz verdiği gibi, bugün ve gelecek hafta için çekmeyeceğim )))) 1.5950'ye kadar basit bir alım.
lastik takmak mı?
eğrisel çamur...