FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 885

Yeni yorum
 
Evgeniya Balchin :
Sana ne olduğunu bilmiyorum, ama tamamen insanca, saygılarımla)
Hayattaki en iyi öğretmen deneyimdir. Bununla birlikte, pahalıdır, ancak anlaşılır bir şekilde açıklar.

Sadece bir öğretmen var ve bu O!!!
 
Günaydın spekülatörler.
 
Neden hepiniz uyuyamıyorsunuz? // Şahsen ben daha çok uyurum)
 

Strange'i nasıl tekmeledikleri önemli değil, sterlin 56'ya gönderdi, ama aslında sterlin zaten oradaydı.

Saygı duymak!

 
stranger :
Sadece bir öğretmen var ve bu O!!!
Bu yüzden ondan öğrenmeye değer, ama öyle görünüyor ki onun öğrencisi olmaya layık değilim .... öğrencileri de seçilmiş, HE gibi harika!
 
Ishim :
İyi haber, kelimenin tam anlamıyla ticaret yasağı. (boom bekle)
Öğretmenim, dünkü sahtekarlıktan sonra kendinizi teselli ediyor musunuz?)))
 
Lesorub :

tamam ben yatıyorum herkese merhaba

ve çubuklarla yağmalayın:

Pound'un söz verdiği gibi, bugün ve gelecek hafta için çekmeyeceğim )))) 1.5950'ye kadar basit bir alım.
 
Ishim :
Pound'un söz verdiği gibi, bugün ve gelecek hafta için çekmeyeceğim )))) 1.5950'ye kadar basit bir alım.
Selamlar. USD JPY, şimdi çekebilir misin?
 
Ishim :
Pound'un söz verdiği gibi, bugün ve gelecek hafta için çekmeyeceğim )))) 1.5950'ye kadar basit bir alım.

lastik takmak mı?

eğrisel çamur...

 
Merhaba gece vardiyası. Ishim, suça gerek yok. Başarılı ticaretten bir şey gösterin (demo değil). Ren'in ilginç bir konusu var (nasıl yapacağımı bilmiyorum). Açık. Ve robot (eğer bozulursa) kötü sözlerle ..... gönderilebilir. Kısa tahminleriniz olana kadar işe yaramazlar. Forumda anladığım kadarıyla kimse sevmiyor. Para kaybederler, kavga ederler. Bu durumda en kolay seçenek, hiçbir şey yazmamak, kimseye bir şey söylememek, fasulye gibi oturmak veya sadece büyük taşakları olduğunu söyleyen kokmuş bir maymun gibi kötü davranmamaktır.
1...878879880881882883884885886887888889890891892...1996
Yeni yorum