FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 276
Bu aralıkta, bocalayıp aşağı ineceğiz
Sabun için yönetici)))) Muhtemelen mantar da yedi))
Şube nasıl tamamen düşecek ... düzeltmelerini isteyin)))
Buradan EUR/USD satın alabilirsiniz.
hayır, parmaklarınızı bir yelpaze gibi bükün)))
bisikletler:
Eh, sen bir "Erkek"))) pazar henüz hangi pozisyonlarda tecavüze uğradı)))?
Evet, boşanma olduğu gerçeğinden bahsediyorum, büyük olasılıkla ...
herkese iyi geceler!
20:30 #RU _
gosterildigi gibi)))
Teşekkür ederim!
otpyryali dolivochnye chifopalochki ...
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page243
Ve Jedi nerede, henüz depoyu doldurmadı mı?)))
Dünün Sabantuy'u görünüşe göre onları bitirdi)