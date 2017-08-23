FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 889

Yeni yorum
 
Zogman :


1.3050 ve altında keskin bir şekilde,

- bir maza var

daha doğrusu

1.3050'ye ulaşırsak, keskin bir şekilde aşağı uçabiliriz

ve teoride oraya gitmeli

[Silindi]  
saban zamanı!!! dürtüler. pipler, kafa derisi...

O ... ndu'ya tırmandım - Sonunda Linuxoid için neye ihtiyacım olduğunu buldum - doktor ne sipariş etti !!! Python tutar - birlikte çalışacağımızı düşünüyorum
 
mmmoguschiy-new :
kendi kafası - omuzlarında değil mi?

Şey, her şey, Filozof bağımlıydı.


şimdi zadolit

 
mmmoguschiy-new :
saban zamanı!!! dürtüler. pipler, kafa derisi...

O...ndu'da tırmandım - sonunda Linuxoid için neye ihtiyacım olduğunu buldum - doktor ne sipariş etti !!! Python tutar - birlikte çalışacağımızı düşünüyorum
Hey! Neden Linex'e ihtiyacınız var? Hacklemek ya da her neyse daha zor.
 
Teacher :
bir parmak içeri ... pu sadece dürtebilirler ... anlamıyorlar

İyi bir iş yapın, adres burada - Moskova, Chertanovskaya st. 56a, MC PPD - Moskova Çocuklar için Palyatif Bakım Merkezi. Şımartıcılar, tek kullanımlık çocuk bezleri gerekli, sıcak şeyler müdahale etmeyecek, yakında çocuklar, engelli çöpçüler, rehabilitasyona getirilecek. Özel bebek arabaları çekerseniz - o zaman bana bildirin, ihtiyacınız olan modelleri atacağım. Bütün bunlar koli ile gönderilebilir, imzalı sayfaları eklemeyi unutmayın,   öğretmen. En göze çarpan yere asacağım, çocuklardan teşekkürler.

Görünüşe göre sana hiçbir maliyeti yok.

 
iIDLERr :
bu konuya dokunmadın seninle, (kuzeyden pek farkı olmayan) pilot Murray dışında hiçbir şey görmedik. ve İşim ile 6 yıldır ticaret yapıyoruz. "etik" sözlüğüne bak

Peder gibi sen de herkesi kısıtladın

Normal bir konu, zaten 4-ke'deydi, İşim'in yeteneklerine göre, bir şekilde bilinci boşaltmak gerekir, piyasa ve ağaç kabuğu dışında, Etik'in bununla ne ilgisi var.

Bu arada, kancalarının pratik anlamını bilseydim İşhim'e göre ticaret yapmaktan mutluluk duyardım, ancak Murray'e göre ............... ve hiçbir yetenek ve arzu yoktur. ciltler için CME veya Delta'ya tırmanmak için (burada haklısınız!). Evet ve bu tür bilgi kaynaklarının kalabalığı yanıltmak için "akıllı parayı" kullanmadığına inanmak zor.

 
Server Muradasilov :

İyi bir iş yapın, adres burada - Moskova, Chertanovskaya st. 56a, MC PPD - Moskova Çocuklar için Palyatif Bakım Merkezi. Şımartıcılar, tek kullanımlık çocuk bezleri gerekli, sıcak şeyler müdahale etmeyecek, yakında çocuklar, engelli çöpçüler, rehabilitasyona getirilecek. Özel bebek arabaları çekerseniz - o zaman bana bildirin, ihtiyacınız olan modelleri atacağım. Bütün bunlar koli ile gönderilebilir, imzalı sayfaları eklemeyi unutmayın,   öğretmen. En göze çarpan yere asacağım, çocuklardan teşekkürler.

Görünüşe göre sana hiçbir maliyeti yok.

siktir git ucube. Concoff'un sonunda burada kızlarımız var. o komik bile değil.
 
Vadens :

Peder gibi sen de herkesi kısıtladın

Normal bir konu, zaten 4-ke'deydi, İşim'in yeteneklerine göre, bir şekilde bilinci boşaltmak gerekir, piyasa ve ağaç kabuğu dışında, Etik'in bununla ne ilgisi var.

Bu arada, eğer O'nun kancalarındaki pratik anlamı bilseydim ve Murray'e göre İşhim'e göre ticaret yapmaktan mutlu olurdum.

Ben kabalık etmem... ve senin Murray'in.. sadece çamurlu nehir suyunu hatırlıyor. 4-ke geçti, tanınan nai .... th.
 

Kim sterlin satıyor, nasılsın?

56'sı paramparça olmuş, o zaman anladığım ve gördüğüm kadarıyla inatla satıyorlar ve amaç ne?

 
new-rena :

Kim sterlin satıyor, nasılsın?


Anna Karenina
1...882883884885886887888889890891892893894895896...1996
Yeni yorum