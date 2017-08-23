FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 654
3185'ten TP3342'ye bir ay almanın zamanı gelmedi mi?
belki 1.34
ama bu kivi audi cad'leri tarafından şok oldum
bence hedefler:
kivi .64
audi - alt saplama
cad 1.34
tamamen dünkü grafikten görünüyor
peki, kadu bankalarına göre 1.34 uzun zamandır söz verildi
ama sabah böyle düşündüm - ve bana karşı o dehşet gibi gittiler ....
Sen iyi yaşıyorsun, herkes yapsın... Piyasadaki stratejiniz nedir?
Stratejiler Bonoparte içindir. Piyasa ben ne dersem onu yapıyor. Ve söylediğimde. ;)
bu arada sterlin hafta bitmeden 600 puan verecek...
GBP
alış limiti 1.54, 1.537
niye ya?
ve xs ..., orada 5218 var
5802, 6090 en üstte...
bu arada 5475'te bir siperde oturuyorlar: