shark8 :
Her Merkez Bankası'nın kendi sebzesi vardır ve her biri kendi sebzesinin likiditesini sağlar, başkasının sebzesinin çürüklüğünü değil (Strang'a göre (yoksa ben mi yanlış anladım?) Neden başkasının sebzesine ihtiyacı var?

dolar için euro satın al,

bu yüzden euronun dolar karşısında düşmesini önlemek istiyorsanız - euroyu satın almanız ve dolarları geri vermeniz gerekiyor - ve eğer onlara sahip değilseniz - ne yapmalı?

ve ECB dolar basmıyor ...

stranger :
Merkez bankalarının hiçbir şeyi yok, döviz yok, altın yok, kabuk değiştiriyorlar. Hayır, bu aptal soruları soruyor musun?

iplik,

Prensip olarak, size uzun zamandır soru sormuyorum - bu sorular Evet Hayır - havadaydı - kim cevaplamak ister

ve tatmin olmamanız, sorunun aslında karmaşık olduğunu ve bu konuda size söylenecek hiçbir şey olmadığını doğrular.

stranger :
merkez bankasının matbaası var

Zogman :

Belki bir şey biliyorsundur, numara yapmıyorum

ama büyük ihtimalle arızadır

benim yaşam deneyimim böyle - bir kişi bir şeyi açıklayamadığında, genellikle kendisi yanılıyor

ve sonra bir sürü akıllı söz söyledin, kendini akıllı yaptın...

ama basit bir soruyu cevaplayamazsınız - ECB'nin dolarları var mı yok mu? burada akıllı olamazsın ... sadece evet veya hayır ve bir bağlantı ...

shark8 :
Vizard_ :
Tabii ki, kız yüzünden ... mağazada her biri için bu kızlardan 10 tane var ...)))
Vizard_ :
sihirbaz bu Mui Ne pro'yu bitirmemeli,

sen sorduğunda ben cevapladım

basit bir soruya bir cevabınız olsaydı - cevap verirdiniz ve diğerleri cevap verirdi

shark8 :
Sensei adına özür dilerim, ancak Eurobucks hakkında vaat edilen akşam düşüncelerini duymak isterim, eğer kırılmadıysa ... teşekkürler .. Düşünmek için bir uzman görüşü istiyorum
 
Evgenya1 :
Ve sonra hikaye http://m.fondsk.ru/news/2014/09/19/valjutnye-svopy-v-sovremennom-mire.-rozhdenie-globalnogo-valjutnogo-kartelja-ii-29553.html

Zogman :

