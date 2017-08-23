FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 51
Her Merkez Bankası'nın kendi sebzesi vardır ve her biri kendi sebzesinin likiditesini sağlar, başkasının sebzesinin çürüklüğünü değil (Strang'a göre (yoksa ben mi yanlış anladım?) Neden başkasının sebzesine ihtiyacı var?
dolar için euro satın al,
bu yüzden euronun dolar karşısında düşmesini önlemek istiyorsanız - euroyu satın almanız ve dolarları geri vermeniz gerekiyor - ve eğer onlara sahip değilseniz - ne yapmalı?
ve ECB dolar basmıyor ...
işte sorun
Merkez bankalarının hiçbir şeyi yok, döviz yok, altın yok, kabuk değiştiriyorlar. Hayır, bu aptal soruları soruyor musun?
iplik,
Prensip olarak, size uzun zamandır soru sormuyorum - bu sorular Evet Hayır - havadaydı - kim cevaplamak ister
ve tatmin olmamanız, sorunun aslında karmaşık olduğunu ve bu konuda size söylenecek hiçbir şey olmadığını doğrular.
bu, havalı bir tüccar olduğunuz gerçeğiyle çelişmez
merkez bankasının matbaası var
Merkez Bankaları birbirleriyle hiçbir şey değiş tokuş etmezler.
Belki bir şey biliyorsundur, numara yapmıyorum
ama büyük ihtimalle arızadır
benim yaşam deneyimim böyle - bir kişi bir şeyi açıklayamadığında, genellikle kendisi yanılıyor
ve sonra bir sürü akıllı söz söyledin, kendini akıllı yaptın...
ama basit bir soruyu cevaplayamazsınız - ECB'nin dolarları var mı yok mu? burada akıllı olamazsın ... sadece evet veya hayır ve bir bağlantı ...
Tabii ki, kız yüzünden ... mağazada her biri için bu kızlardan 10 tane var ...)))
Yani, tüm sorularınızı cevaplamak zorundayım)))) güzel))) ölüyorum ...
sihirbaz bu Mui Ne pro'yu bitirmemeli,
sen sorduğunda ben cevapladım
basit bir soruya bir cevabınız olsaydı - cevap verirdiniz ve diğerleri cevap verirdi
sadece bilmiyorsun
Sensei adına özür dilerim, ancak Eurobucks hakkında vaat edilen akşam düşüncelerini duymak isterim, eğer kırılmadıysa ... teşekkürler .. Düşünmek için bir uzman görüşü istiyorum
Ve sonra hikaye http://m.fondsk.ru/news/2014/09/19/valjutnye-svopy-v-sovremennom-mire.-rozhdenie-globalnogo-valjutnogo-kartelja-ii-29553.html
vay, bu harika!
