FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 719
TR'si için 125.64?
Mayıs sonunda açıklandı: bir yıl boyunca sel. yüzün altında.
yıllıklarla sorun ...
bu beni "yaratır" (0.851). BE nasıl henüz tam olarak net değil - nereye gidiyoruz.
ihihihihi, 2000'e dönüş);) Asla inanmıyorum)
böyle olmayacak. parite de ((.
Evet, dün ben de gülüyordum, sen nesin) 2000'de bir şeyler yapmamız gerektiği açık.
parite varsa, 2017'nin sonundan daha erken değil.
evet dün gülüyordum sen nesin)
birisi çubuk çizebilir,)
birisi çubuk çizebilir,)
?
yani, etrafta uzanmak, tembelliği atmak.
Yahudi gibi görünüyorum
55 ema
Sormak istedim üçgen ne tür bir hayvan) tamam mı?
Tehdit satıldı, tersten kapatın. (veya daha doğrusu, yemek odasında olduğu gibi "katkı maddesi")
MA'lar çok geç. Kâr neredeyse bitti.
Doğrudan Kuzey'in ekran görüntülerine bir üçgen çizmek daha iyidir, profilinde var ve buraya attı. Genellikle, bir kırılma için bir seviye ticareti tahmin etmek için bir üçgen kullanılabilir. Denemek.
Ve başka bir şey kastediyorsanız, bunlar bir kilide bağlanmış üç çift - iki ana ve bir çapraz.
Anladım ama büküldü, bir Bibisyan gibi döndü. ))