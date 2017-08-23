FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 855

Yeni yorum
 
iIDLERr :
diske benziyor.
Bu arada, düşündüm!
 
Vadens :
Bu arada, düşündüm!
Mouzon ayarı.
 
iIDLERr :
Mouzon ayarı.
Standart sesler paketinde tuvalet sesi yoktur.
 
Vadens :
Standart sesler paketinde tuvalet sesi yoktur.
Öğretmen dedi ki: Sese ihtiyacımız var. git, bahse girerim - kahkaha atacaklar.
[Silindi]  

İsveç Ulusal Bankası, 500 milyon dolarını Grivnası ile takas edecek

Ukrayna para birimi İskandinavların altın ve döviz rezervlerine düşecek

Шведский Нацбанк обменяет свои $500 млн. на гривну
Шведский Нацбанк обменяет свои $500 млн. на гривну
  • business.vesti-ukr.com
■ Национальный банк Украины заключил договор о валютном свопе с Национальным банком Швеции на общую сумму $500 млн., сообщается сайте НБУ. Соглашение предусматривает сделку по покупке-продаже иностранной валюты на украинскую гривну, $500 млн будут направлены на пополнение золотовалютного резерва нашего Нацбанка. «На практике это значит, что...
 
Vladimir Zubov :

İsveç Ulusal Bankası, 500 milyon dolarını Grivnası ile takas edecek

Ukrayna para birimi İskandinavların altın ve döviz rezervlerine düşecek

özelleştirmek istedi.
 
boşuna vizon boşaltılmadı. iyi gitti.
 
iIDLERr :
boşuna vizon boşaltılmadı. iyi gitti.

Eh, bu tür likit olmayan varlıkları uzun süre takas etmeye çalışır.

2000pp (4x işareti) için "zalety" var - tatlı bir ruh için.

 
lactone :

Eh, bu tür likit olmayan varlıkları uzun süre takas etmeye çalışır.

2000pp (4x işareti) için "zalety" var - tatlı bir ruh için.

evet, iyi bir yerdi. h4 direnci. Evra boşluktan itti.
 

şişmiş şef:


1...848849850851852853854855856857858859860861862...1996
Yeni yorum