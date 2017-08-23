FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 114

Roman Busarov :
nasıl çektiniz... 1.21-1.015 Şubat'a kadar euro işte size bir koridor.. pozisyonlardan birini alırsanız, diğerinde güvenle işlem yapabilirsiniz.....
burada ay Dzhidaysky'de sonuna kadar tuzlanır))
 
plana göre cadadoy ...
donHenaro :
burada ay Dzhidai'de sonuna kadar tuzlanır))

Ve size tavsiye ediyoruz, evet, şimdi bir düşüşte, ancak momentum düşer düşmez alıcılar hemen yığılacak ve ardından 1.27-1.22

PS Lun, petrol ile ilişkilidir ve bu nedenle şimdi tahmin edilebilir ... amcadan X harfiyle ...)))

 
Vladimir Zubov :

Ve size tavsiye ediyoruz, evet, şimdi bir düşüşte, ancak momentum düşer düşmez alıcılar hemen yığılacak ve ardından 1.27-1.22

PS Lun, petrol ile ilişkilidir ve bu nedenle şimdi tahmin edilebilir ... amcadan X harfiyle ...)))

Şimdi olmaz, geceleri satıcıların duraklarını kırabilirler ve bu incirlerin zemininde patlayacak.
azfaraon :
33360560 2015.07.16 07:00:49 satmak 0.05 audnzd 1.12823 0.00000 1.10000 1.13097 0,00 0,00 0,00 -8.94
33363320 2015.07.16 09:10:19 satmak 0.05 gbpchf 1.49115 0.00000 0.00000 1.49054 0,00 0,00 0,00 3.20



























33360574 2015.07.16 07:02:13 satın almak 0.05 nzdcad 0.84466 0.00000 0.86000 0.84321 0,00 0,00 0,00 -5.61
33360558 2015.07.16 07:00:37 satın almak 0.05 nzdusd 0.65318 0.00000 0.66600 0.65231 0,00 0,00 0,00 -4.35
33364254 2015.07.16 09:39:29 satmak 0.05 usdcad 1.29126 0.00000 0.00000 1.29269 0,00 0,00 0,00 -5.53

Bu anlaşmalardan hangisinin yanlış açık olduğunu düşünüyorsunuz?

zaman gösterecek
donHenaro :
Şimdi olmaz, geceleri satıcıların duraklarını kırabilirler ve bu incirlerin zemininde patlayacak.

Peki, dünden başlarsak, o zaman duraklar 1.3050 idi, dünün yükseğinin üzerine çıkanlardan çoktan kırıldılar.

P/S klasik bir satış paterni vardı, stopları alınmış, stoplar formasyona göre yerleştirildiyse tabii...

 
Alexander Zagryadskiy :
zamanı çoktan geldi)
50 s. arkadaşlar geçti ...
 
Dmitry Chepik :

1.0860'tan (destek) 1.1'e (anahtar direnç) bir toparlanma seçeneği var.

En üstte 1.0904, gerçek hacim (direnç), bir sonraki 1.0935'tir (1.1'e gitmek için anahtar dönüm noktası).


Hareketler:
1. Şimdilik satışlar 1.0860'a kadar çıktı ama 1.0904'ü geçersek 1.0935'e giden yol açılır.(Orada göreceğiz)

2. 1.0860'tan kısa bir duraklama ile satın alabilirsiniz, hedef 1-1.0900(+\-), hedef 2-1.1

3. 1.1'den sıkı satış

Halihazırda 60 pipi kapattım, bugünlük yeterli gibi görünüyor, sadece 40 pips için 1.0852 alış limiti bıraktım - 2 gün boyunca kar olmadı - basit!
 
Ishim :
Zaten 60 pipi kapattım, bugünlük bu kadar yeter, 40 pips için 1,0852 alış limiti bıraktım - 2 gün boyunca kar olmadı - basit !

Muhtemelen 5 yıldır kâr yok demek istediniz. )))

" İnsan ırkı hiçbir şey hatırlamasaydı, kesinlikle mutlu olurdu. " (c) Kralın tüm adamları - Robert Penn Warren

 
Anatoli Kazharski :

Muhtemelen 5 yıldır kâr yok demek istediniz. )))

Yeni araç için 30 piplik bir planım olduğunu söylemek istiyorum. bir günde! avustralya'da giriş ticaret yapmıyordu. Basit, bir veya iki gün işlem yapmadan gerçekleşir. 4 çift ticaret yaparsanız normal olur, ancak o zaman çalışmak için zaman olmaz.
