FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 114
nasıl çektiniz... 1.21-1.015 Şubat'a kadar euro işte size bir koridor.. pozisyonlardan birini alırsanız, diğerinde güvenle işlem yapabilirsiniz.....
burada ay Dzhidai'de sonuna kadar tuzlanır))
Ve size tavsiye ediyoruz, evet, şimdi bir düşüşte, ancak momentum düşer düşmez alıcılar hemen yığılacak ve ardından 1.27-1.22
PS Lun, petrol ile ilişkilidir ve bu nedenle şimdi tahmin edilebilir ... amcadan X harfiyle ...)))
Bu anlaşmalardan hangisinin yanlış açık olduğunu düşünüyorsunuz?
Şimdi olmaz, geceleri satıcıların duraklarını kırabilirler ve bu incirlerin zemininde patlayacak.
Peki, dünden başlarsak, o zaman duraklar 1.3050 idi, dünün yükseğinin üzerine çıkanlardan çoktan kırıldılar.
P/S klasik bir satış paterni vardı, stopları alınmış, stoplar formasyona göre yerleştirildiyse tabii...
zamanı çoktan geldi)
1.0860'tan (destek) 1.1'e (anahtar direnç) bir toparlanma seçeneği var.
En üstte 1.0904, gerçek hacim (direnç), bir sonraki 1.0935'tir (1.1'e gitmek için anahtar dönüm noktası).
Hareketler:
1. Şimdilik satışlar 1.0860'a kadar çıktı ama 1.0904'ü geçersek 1.0935'e giden yol açılır.(Orada göreceğiz)
2. 1.0860'tan kısa bir duraklama ile satın alabilirsiniz, hedef 1-1.0900(+\-), hedef 2-1.1
3. 1.1'den sıkı satış
Zaten 60 pipi kapattım, bugünlük bu kadar yeter, 40 pips için 1,0852 alış limiti bıraktım - 2 gün boyunca kar olmadı - basit !
Muhtemelen 5 yıldır kâr yok demek istediniz. )))
" İnsan ırkı hiçbir şey hatırlamasaydı, kesinlikle mutlu olurdu. " (c) Kralın tüm adamları - Robert Penn Warren
Muhtemelen 5 yıldır kâr yok demek istediniz. )))