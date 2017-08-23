FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 769

Vizard_ :
Gölgelik .. hala böyle şeyler var ... tik denir)))
X. tahmin ettin (riff-raff meclisi .... en akıllı bit nerede ((((( )
 

Ö! Tüm başlangıçların başlangıcı )))) //Bir reklam gördüm... İlk strateji, Forex'ten hediyeler için bir cazibedir.

Ishim :
hayır, elbette , özellikle m1 m5'te. Piyasayı kapatmak gerekiyor - gürültülü.
Öyle düşündüm, kediler üzerinde çalışmaya devam et, Ey Mighty One.
 
Ishim :
X. tahmin ettin
Tahmin etmemiştim... Sadece sordum...
Düzelttiğiniz için teşekkürler ... M1 yani M1 ... yazdı!)))
Teşekkür ederim !
 
stranger :
Öyle düşündüm, kediler üzerinde çalışmaya devam et, Ey Mighty One.

kendin nasılsın depo nasıl? durmadan yaşamak mı? (veya yeni bir demo)))) benim gibi lam'ı açın - ve sorun değil)

Yazdıklarımı da okuyor musun? Tahmin etmiyorum - fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum (özellikle küçük TF'lerde), gecikmeleri fiyattan daha yüksek - daha düşük koydum.

 
Vizard_ :
Tahmin etmedim... Sadece sordum...
Düzelttiğiniz için teşekkürler ... M1 yani M1 ... yazdı!)))
Teşekkür ederim !
Ben Senya değilim! yoldaş! Yanılıyorsun.
 
Ishim :

kendin nasılsın depo nasıl? durmadan yaşamak mı? (veya yeni bir demo)))) benim gibi lam'ı açın - ve sorun değil)

Yazdıklarımı da okuyor musun? Tahmin etmiyorum - fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum (özellikle küçük TF'lerde), ertelemeleri fiyattan daha yüksek - daha düşük koydum.

ve son 14 sipariş can sıkıntısını dağıtmak için miydi? 5 puan artı gibi...
 
new-rena :
ve son 14 sipariş can sıkıntısını dağıtmak için miydi?
Soruyu anlamadım? (Düz varantlar için hangi varantlar, kimin varantları? )
 

Oradaki güç rezervi ishsho ...

 
Ishim :
Soruyu anlamadım? (Hangi varantlar, kimin varantları, düz varantlar?)

İşlem bakiyesi sonunda 14 adet emir sıfıra kapatılır. peki, nezaket için en az birkaç puan alın, neden bir handikaptaki piçi boş bir sürüşe sürüyorsunuz ... //burada övünen manuel ticaret , peki, dayanıklılık yok ...

yeniden çiz)))

